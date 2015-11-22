Подготовка детей к школе через развитие мелкой моторики. Советы психолога-логопеда

Говорят, чтобы быть умным, надо работать руками, а чтобы работать руками, надо работать головой. Тесную взаимосвязь головного мозга и моторного центра, который отвечает за движение пальцев, ученые обнаружили уже давно.

Татьяна Демьянчик, психолог-логопед:

В первую очередь я хотела бы сказать, что мелкая моторика – это развитие мелких мышц тела, способность манипулировать различными мелкими предметами, ручками, а также передавать эти объекты, предметы из рук в руки. Это очень важно для развития мелкой моторики деток.

У мам всегда куча вопросов: когда малыш должен начать говорить, ходить, как правильно развивать моторику рук. А ведь уже грудному младенцу можно массировать пальчики, воздействовать тем самым на активные точки, связанные с мозгом малыша.

Татьяна Демьянчик, психолог-логопед:

Развивать с этих первых месяцев можно через массаж, через какие-то пальчиковые игры, малышу можно рисовать на ладошке.

Казалось бы, мелочь, а между тем развитие мелкой моторики у самых маленьких – залог будущих успехов в школе.

Татьяна Демьянчик, психолог-логопед:

Весь мир, познание мира идет через наши ладошки, через пальчики. Это восприятие мира вокруг нас.

Известный педагог Василий Сухомлинский говорил: «Истоки способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев. Чем больше мастерства в детской ладошке, тем умнее ребенок». Сегодня это азы раннего развития. Чем лучше развита мелкая моторика, тем эффективнее работает нервная система малыша.

Татьяна Демьянчик, психолог-логопед:

Сейчас все более упрощенное. Согласитесь, сейчас детям в сад приносят сандалии на липучках, чтобы меньше манипуляций совершать. А раньше дети больше работали руками, меньше сидели за компьютерами.

У современных родителей есть все возможности подготовить своих детей к школе и к взрослой жизни. В Минске более сотни центров дошкольного развития и творчества. И те, кто развил мелкую моторику с рождения, имеют реальный шанс стать лучшим учеником в классе и лидером по жизни.

Екатерина Гутько, мама выпускника детского дошкольного центра:

Мы пришли сюда учиться в два годика, проучились все годы до выпуска, и стало понятно, что центр образовательный дошкольный дает не только подготовку к школе, он дает понятийность по структуре урока, ребенок понимает, кто такой учитель, что источник информации должен быть один, учимся не отвлекаться, не распыляться по сторонам. Это, конечно, помогло.

Развитие моторики всегда важно, в любом возрасте. Даже когда ребенок уже не ребенок. Если с малышом в детстве не занимались мелкой моторикой рук, это всегда видно, – так утверждают психологи и преподаватели. Но, по мнению специалистов, развиваться никогда не поздно. Лепка, рисование, вышивка, да, в общем, любая работа пальцев пойдет на пользу и подростку, и взрослому человеку, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.