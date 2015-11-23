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«Танцевальный дуэт». Чем полезны танцы мамы и малыша?

23 ноября 2015 09:08
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Вглядитесь в эти счастливые лица. Малыши делают свои первые несмелые па, а мамы тщательно их поддерживают.  Совместные занятия танцами помогают раскрыть их таланты и способности. Особенно в самом раннем возрасте, когда ребёнку нет и трёх лет.

Но чтобы перейти к совместным танцам, нужно хорошенько размяться.  Кстати, упражнения, которые мамы могут выполнять мамы вместе с малышами, помогут быстро привести фигуру в отличное состояние.

Танцы мамы и малыша не только помогают красиво двигаться в такт музыке, но и ещё больше объединяет семью. Ведь именно в таком возрасте у детей самая сильная связь с родителями, которую нельзя прерывать. Работа в таком творческом дуэте принесёт огромную пользу.

Неподдельный восторг в детских глазах вызывает умиление и искреннюю улыбку. Уже через полгода после начала занятий можно будет заметить весомый результат.

Даже малоподвижные  малыши могут научиться танцевать, если с ними работать с двух лет.

И не важно: все ли получится, как надо, главное - получить радость, пользу для здоровья и увидеть родную маму с иной стороны.

# Дети # Фотофакт # Воспитание детей # Сабина Мансимова # Екатерина Агеенко

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