«Танцевальный дуэт». Чем полезны танцы мамы и малыша?

Вглядитесь в эти счастливые лица. Малыши делают свои первые несмелые па, а мамы тщательно их поддерживают. Совместные занятия танцами помогают раскрыть их таланты и способности. Особенно в самом раннем возрасте, когда ребёнку нет и трёх лет.

Но чтобы перейти к совместным танцам, нужно хорошенько размяться. Кстати, упражнения, которые мамы могут выполнять мамы вместе с малышами, помогут быстро привести фигуру в отличное состояние.

Танцы мамы и малыша не только помогают красиво двигаться в такт музыке, но и ещё больше объединяет семью. Ведь именно в таком возрасте у детей самая сильная связь с родителями, которую нельзя прерывать. Работа в таком творческом дуэте принесёт огромную пользу.

Неподдельный восторг в детских глазах вызывает умиление и искреннюю улыбку. Уже через полгода после начала занятий можно будет заметить весомый результат.

Даже малоподвижные малыши могут научиться танцевать, если с ними работать с двух лет.

И не важно: все ли получится, как надо, главное - получить радость, пользу для здоровья и увидеть родную маму с иной стороны.