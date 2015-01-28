Детские клиники в Минске получили финансовую поддержку в рамках благотворительной акции от «Велком»

Новости Беларуси. Вернуть здоровье детям. На эту благородную цель крупнейший сотовый оператор страны «Велком» перечислил более полутора миллиардов рублей. Деньги, собранные во время благотворительных акций, пойдут на приобретение необходимого оборудования для детских клиник.

Свои первые звуки маленькая Ева услышала только в полтора года. Девочка родилась со страшным диагнозом – полная глухота. Помочь малышке смогли белорусские медики. Несколько месяцев назад ребенку провели уникальную операция по введению слухового имплантанта. И вот сегодня Ева впервые откликается на собственное имя.

Инга Ивашнева, мама Евы:

Она поворачивается на громкие звуки. Её зовешь – она отзывается на свое имя. Мультики стала смотреть. До этого она не слышала, поэтому ей это было не интересно.

Для таких как Ева, главное – во время диагностировать болезнь. Ведь, если ребенок не услышит и не заговорит до трех лет – уже к шести годам он отстанет от общего развития других малышей.

В Республиканском центре оториноларингологии глухоту определяют, но вот чтобы в дальнейшем Ева могла проходит качественное лечение, необходимо специальное медицинское оборудование. Теперь, благодаря спонсорской помощи, появилась возможность его приобрести.

Людмила Макарина-Кибак, директор ГУ «Республиканский научно-практического центр оториноларингологии»:

Мы сможем более качестве диагностировать потерю слуха у детей от 3 лет и старше. Это улучшит качество оказываемой помощи.

В новогодние праздники «Велком» провел серию акций. В течении месяца с каждого проданного смартфона и планшета компания перечисляла деньги на благотворительный счет. Итоговая сумма превысила полтора миллиарда белорусских рублей.

Николай Юшкевич, первый заместитель генерального директора унитарного предприятия «Велком»:

Данная акция проходит с 2010 года. Всего за последние 6 лет мы уже выделили более 7,5 ммиллиардов белорусских рублей.

Ещё 80 миллионов собрал благотворительный аукцион. Сегодня деньги перечислены в РНПЦ пульмонологии. Для детей, которые болеют туберкулезом, купят тренажеры в зал лечебной физкультуры.

Ирина Бобчёнок, заведующая детским отделением ГУ «Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии»:

Дети у нас находятся на лечении длительное время. С целью улучшения настроения приобретены тренажеры.

Геннадий Гуревич, директор ГУ «Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии»:

Мы очень благодарны компании «Велком» за поддержку. Я считаю, это очень гуманно.

В акциях компании участниками хорошего дела стал каждый покупатель. Вместе они оказали помощь многим детям. Ведь делать добро так просто.