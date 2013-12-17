Гандбол и туризм для детей в Минске. С какого возраста начинать и что требуется от ребенка

Каждый родитель желает, чтобы его ребенок занимался спортом. Сегодня существуют самые разные спортивные секции для детей: гимнастика, плаванье, футбол, волейбол и даже йога. Но как не ошибиться при выборе секции?

Наталья Жартун, тренер по гандболу:

Прежде всего, родителям необходимо забыть про моду и спросить у ребенка самого, каким видом спорта он хотел бы заниматься. Также необходимо пройти медицинское обследование и определить, в дальнейшем может ребенок заниматься этим видом спорта либо нет.

Если вы видите в своем ребенке качества лидера, то можно смело направляться в секцию гимнастики или тенниса. Для достижения успехов в этих видах спорта потребуются личные усилия ребенка.

Ваш ребенок коммуникабелен и хорошо чувствует себя в любом коллективе? Тогда ему отлично подойдут командные виды спорта. К примеру, гандбол. Мы побывали на тренировке в 54 школе города Минска и узнали, что гандбол – это спорт для ловких, подвижных ребят, умеющих прекрасно ладить со своими партнерами по команде.

В секцию по гандболу детей желательно приводить в 8-9 лет. Что касается физических данных, то здесь ценятся высокие дети. Но это не значит, что ребятам с низким ростом в гандболе не найдется места. И из невысоких мальчишек и девчонок нередко вырастают хорошие спортсмены.

Очень дорожат в гандболе левшами. А все дело в том, что забросить гол левой рукой намного проще, чем правой, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

А если заглянуть в соседний зал, то мы попадем на тренировку по туризму. С какого возраста можно заниматься этим спортом и кого рады приветствовать в рядах туристов?

Людмила Лойко, педагог дополнительного образования:

Можно начинать заниматься туризмом и с самого рождения, если родители туристы, а в принципе мы набираем детей с 10 до 21 года. Мы берем всех детей, ну, конечно, кроме спецгрупп, да и им можно варьировать нагрузку.

Туризм – интересный и гармоничный вид спорта. К тому же воспитанники секции то и дело отправляются в увлекательные походы и путешествия.

Несмотря на то, что Людмиле Михайловне Лойко уже седьмой десяток, пешие и водные походы не обходятся без ее участия. Летом педагог и юные туристы взбирались на высшую точку Карпатских гор.

Елизавета Евтушенко, ученица 9-го класса СШ № 54 г. Минска:

Этим летом я со своими товарищами ездила в Карпаты. Там было очень здорово. Было прохладно в горах. Но когда мы поднимались на гору, погода была хуже, чем ожидалась. Но было очень красиво наблюдать пейзажы с гор.

Большое внимание в туризме уделяется технике безопасности. Поэтому даже на тренировках ребята надевают страховочные системы.

Туризм требует много терпения и старания. Поэтому многие из ребят не выдерживают и покидают спорт.

Людмила Лойко, педагог дополнительного образования:

Кто остается у нас, приобретает многие навыки. Вплоть до профессиональных. У меня старшее поколение занимается промышленным альпинизмом. Некоторым остается хобби на всю жизнь.

Если ваши дети еще не заняты ни в какой секции, возможно, стоит отдать их в туризм или гандбол. Но, чтобы не выбрал ваш ребенок, не забывайте его поддерживать и болеть за него.