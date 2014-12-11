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Ежегодная благотворительная акция «Наши дети» стартует в Беларуси

11 декабря 2014 10:39
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Новости Беларуси. В Беларуси стартует ежегодная благотворительная акция «Наши дети». Ставшая уже традиционной, она обращена к детям-сиротам, детям, которые остались без попечения родителей или проживают в многодетных и малообеспеченных семьях.

Планируется, что в 2014 году в ней примут участие представители более 90 ведомств и организаций. Они навестят ребят в детских учреждениях и вручат подарки к Новому году.

Взрослые также помогут детям и воспитателям в благоустройстве, окажут материальную помощь в приобретении техники. Кроме того, во время акции в Беларуси откроют сразу несколько детских домов семейного типа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дети-сироты всегда под особым контролем государства. Ежегодно в нашей стране усыновляют около 500 ребят.

Елена Головнева, заместитель начальника управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Республики Беларусь:
Как сокращается число детей-сирот, так и сокращается число ежегодно направляемых детей-сирот в институциональные формы устройства. У нас есть очень хороший опыт работы органов опеки и попечительства в Минской области, в Гомельской области, где существуют по 10-18 районов, в которых вообще дети-сироты не направляются в детские интернатные учреждения. То есть если случилась беда, ребенок сразу же определяется в семьи.

Благотворительная акция «Наши дети» имеет 10-летнюю историю. Впервые она стартовала в 1995 году и с тех пор привлекает к себе все больше внимания общественности.

Кроме государственных структур в акции принимают участие общественные объединения, а также представители бизнес-кругов. Только за 2013 год в бюджет образовательных учреждений они перечислили более 20 миллиардов рублей.

# Благотворительная акция # Дети # Благотворительность # Елена Головнева

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