47-летний шоумен Валдис Пельш в четвертый раз стал отцом

Новости России. В одной из московских клиник Светлана Пельш, вторая супруга 47-летнего шоумена, родила мальчика. Новорожденный и его мама чувствуют себя хорошо, роды прошли без осложнений.

Вес малыша – 3560 граммов, рост – 57 сантиметров.

Супруги воспитывают 12-летнюю дочь Илву и 5-летнего сына Эйнера. У Пельша также есть дочь от первого брака – 22-летняя Эйжена.

В одном интервью Валдис признался, что семье и детям старается уделять максимум времени.

Валдис Пельш, телеведущий:

Всех своих детей, независимо от пола, я либо уже научил, либо научу нырять с аквалангом. И всем детям, независимо от пола, я запрещу прыгать с парашютом. Потому что на глубине всегда есть вариант аварийного всплытия, а в парашютном спорте остановить прыжок невозможно. Поэтому своим детям я не позволю заниматься этим спортом, хватит одного идиота в семье.

Напомним, несколько лет назад Светлана Пельш после долгого поиска добросовестной няни и постоянных разочарований открыла в Москве агентство по подбору помощников в домашнем хозяйстве.

Светлане долгое время хронически не везло с няней. Одна то и делала, что читала журналы, другая ухаживала за ребенком, но не играла с ним, третья практически теряла сознание при виде Валдиса. Светлана Пельш снабжает прислугой всю «рублевку». Две недели будущие помощники по хозяйству слушают лекции. Темы Светлана разрабатывала сама. Подробнее об этом вы узнаете из видео.