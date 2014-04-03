О чем мечтают современные девочки и что об этом думают психологи?

Вы помните, о чем мечтали в детстве? Кто-то видел себя учителем или медсестрой, кто-то хотел быть как мама бухгалтером. Но все девочки представляли себя хрупкими принцессами, которые носят пышные платья и шикарные украшения.

По разным причинам это, к сожалению, так и остается мечтами. Однако детство – это пора, где нет ничего невозможного. Фантазии, особенно девичьи, безграничны. Потому что не скованны никакими условностями и знаниями о том, как устроен мир.

Оксана Свистунова, психолог:

Мечты – это наш внутренний двигатель, который нас заставляет что-то делать, чтобы они исполнялись, становились реальностью.

Как ни странно, мечты наших героинь вполне серьезные и имеют все шансы стать реальностью.

Дети:

Я мечтаю стать знаменитой гимнасткой.

Я мечтаю, когда вырасту, получить много медалей, стать знаменитой танцовщицей.

Чтобы на земле все было спокойно, войны не было, можно было ездить в соседние города.

Мечтаю я заработать денег, купить какие-нибудь журналы. Я давно мечтаю коллекционировать журналы по вышивке крестом.

Я мечтаю стать ветеринаром. Я очень люблю животных, хочу их лечить.

Я мечтаю стать знаменитой актрисой.

Психологи говорят, что главная задача родителей – не сломать детские мечты. Ведь ребенок верит, что машина может летать, а собака – говорить. И в этом нужно обязательно поддерживать свое чадо, сообщили в программе «Большой завтрак».

Оксана Свистунова, психолог:

Лучше всего в этот момент поговорить с ребенком о его мечте, помечтать вместе с ним, как он представляет свою мечту. Можно нарисовать ее, можно сделать коллаж. Но самое главное, что могут сделать взрослые, это помочь детям в реализации этой мечты.

Во все времена девочки мечтали о принце на белом коне и шикарной свадьбе. Вот и Ксюша, например, хочет выйти замуж и точно знает, каким должен быть ее избранник.

Ксюша:

Во-первых, чтобы меня любил, чтобы я его любила, чтобы добрый был, чтобы получал хорошо, чтобы покупал мне много.

То, что девочки хотят выйти замуж, вполне нормально. Потому что в раннем возрасте они примеряют на себя разные роли. Когда играют в дочки-матери или семью.

Оксана Свистунова, психолог:

Я считаю даже очень хорошо, что дети хотят выйти замуж. Значит они видят счастье в семье.

Большинство девочек хотят много платьев, туфель, украшений – и это здорово. Ведь желание хорошо выглядеть, особенно если мама подает правильный пример, вполне понятно.

Девочка:

Я мечтала о духах, еще мечтала о брильянтах.

Ни в коем случае нельзя говорить ребенку, что мечты не сбудутся. Ведь многое, что нас окружает, было чьей-то мечтой. Если бы кому-то не сказали, что невозможно летать, он не изобрел бы самолет.

Оксана Свистунова, психолог:

Кто знает, может, все, что дети сейчас придумывают, через какое-то время будет реальностью.

За редким исключением бывают дети, которые ни о чем не мечтают. В этом случае родители должны обязательно помочь: почитать сказки, посмотреть мультики или фильмы.

Оксана Свистунова, психолог:

Если ребенок зациклен на обычных каждодневных вещах, просто начинать самим фантазировать рядом с ним: «Представляешь, когда я была маленькая, я себе представляла, мечтала о чем-то». И рассказывать даже самые нереальные фантазии свои.

Однако некоторые мечты могут все-таки настораживать. Например, если это желание причинить вред человеку или животному. Здесь главная задача – перевоплотить мечту.

Оксана Свистунова, психолог:

Надо поговорить и определить почему, что именно ему нравится в этой плохой мечте. И поискать другие способы, которые могли бы вывести его на более позитивный какой-то уровень.

А пока пускай все-таки добрые девичьи мечты обязательно сбываются.

Дети:

Я хорошо рисую, поэтому я мечтаю стать художником, заработать денег и потом открыть собственную кондитерскую, на которой я буду выпускать торты, которые я сама придумала.

Я мечтаю стать врачом. Мне очень нравится лечить людей. Я уже научилась лечить маме ранки.

Я мечтаю сделать такое лекарство, чтобы никто не болел и все жили в мире и счастье.

Девочки – самые великие мечтатели, которых когда-либо знала вселенная. В детских фантазиях возможно все: и полеты на единороге, и прохождение сквозь стену, и всевозможные превращения. Конечно, все это лишь мечты. Хотя, кто знает, может быть, эти фантазии когда-нибудь воплотятся в реальность.