Девочка выпала с пятого этажа в Солигорске

Новости Беларуси. В Солигорске 3-летний ребенок выпал с пятого этажа холла общежития.

К счастью, девочка осталась жива. Ребенок госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, травмой грудной клетки, переломами таза и предплечий.

По факту падения проводится проверка, милиционеры ищут возможных виновных в инциденте.

Напомним, накануне в Горках Могилевской области годовалый мальчик выпал из окна на третьем этаже. Ребенок сильно пострадал (смотрите видео).

Светлана Иванова, и.о. начальника инспекции по делам несовершеннолетних Горецкого РОВД (о случае в Горках):

Упущен был матерью контроль на считанные минуты. Ребенок залез на подоконник, так как находился стол и стул рядом. Мать занималась перед этим уборкой в квартире и оставила окно на проветривание. И пока мама занималась уборкой в соседней комнате, а ребенок был вне ее поля зрения, он залез на подоконник и выпал. Предусматривается ответственность за халатность. Сейчас много случаев, когда малолетние дети страдают из-за халатного отношения родителей.