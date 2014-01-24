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Финалист акции «Мой малыш» на СТВ в октябре 2013

24 января 2014 15:53
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Фотоконкурс на СТВ подарил нам победителя. Соня Песецкая — победитель фотоакции «Мой малыш»  в октябре 2013.

Алеся Песецкая, мама Сони:
Она очень общительная. С игрушками практически не играет. Когда остается одна в кроватке или в манежике, то это максимум на 15 мин. Ей обязательно надо поговорить с кем-то, глазки построить, поулыбаться.

Танцы с любимой овечкой Долли девочка готова устраивать вновь и вновь, как и слушать любимую сказочную колыбельную от медведя Умки. Музицирует малышка и на пару с папой — 40 минут дуэта под гитару обязательно в расписании Сони.

Хороший слух и недетская наблюдательность радуют родителей. Любознательная кроха с энтузиазмом  рассматривает книжки и листает модные журналы, сообщили в программе «Утро» на СТВ.

# Победитель фотоакции # Дети # Фотофакт

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