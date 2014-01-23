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В Беларуси объявлен конкурс «Дети рисуют хоккей»

23 января 2014 16:30
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Новости Беларуси. Культурное мероприятие, посвященное чемпионату мира по хоккею. В Беларуси объявлен конкурс «Дети рисуют хоккей». Он проводится в двух возрастных группах: 8-11 лет и 12-16.

Рисунки можно выполнить в свободном жанре и с помощью любых материалов. Работы победителей будут изданы в художественных открытках «Дети рисуют хоккей». А лучшие из картин — представлены на выставке в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи во время весенних каникул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Плоды детского творчества принимаются до 15 февраля 2014 года по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 19а, издательство "Рифтур", и подаются на конкурс без рамок с этикеткой на обратной стороне, где разборчивым почерком на белорусском или русском языках нужно указать название работы, фамилию и имя ребенка, его возраст и домашний адрес. Коллекции работ от студий, школ и других коллективов должны сопровождаться списком с обязательным указанием фамилии, имени, отчества руководителя. От каждого автора принимается не более 2 работ, от коллектива - не более 20.

# Конкурс детского рисунка # Дети

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