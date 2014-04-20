Питание в детских садах Беларуси: за что и сколько платят родители с 1 апреля 2014 года

Новости Беларуси. Для ребенка хорошее питание – это, пожалуй, даже важнее, чем для хоккеиста национальной сборной. Ведь детский организм постоянно растет. И второго шанса стать здоровым может и не быть. Уже три недели родители оплачивают полную стоимость питания в дошкольных учреждениях. Что изменилось за это время? И какая она – стопроцентная детсадовская кухня?

Сюда обычно закрыты двери посторонним и тут редко задают лишние вопросы. Обычно здесь просто кипит работа. Но сегодня мы изнутри распробуем на вкус детсадовскую кухню.

Людмила Мательская, шеф-повар ГУО «Дошкольный центр развития ребенка № 110 г. Минска»:

Будем готовить для детей ясельного возраста рыбу припущенную. Сейчас наведем программу. Это будет у нас 15-20 минут.

Кстати, эта печка – первая помощница главного садовского кашевара. Такая есть почти в каждом столичном саду. В ней даже яйцо без воды сварить можно.

Людмила Мательская, шеф-повар ГУО «Дошкольный центр развития ребенка № 110 г. Минска»:

Улучшает вкусовые качества при приготовлении. Здесь готовится и на пару, и сохраняются все полезные вещества в продуктах. В то же время у нас есть детки на диете. У них лечебное питание.

Пока в кастрюле томится суп, Людмила Михайловна уже занимается горячим для сада. На второе сегодня подают рыбные котлетки с пюре. Котлеты, уверяют нас, – фирменное блюдо шеф-повара. Говорят, детей от них за уши не оттащишь. И, вообще, меню в саду на самую искушенную публику. О нем так вкусно рассказывают, что от одних разговоров текут слюнки.

Людмила Мательская, шеф-повар ГУО «Дошкольный центр развития ребенка № 110 г. Минска»:

Куриные котлеты, плов, гуляш, бефстроганов. Делаем суфле творожное. Опять-таки в нашем автомате, соблюдая все кулинарные технологии и обработки. Очень любят дети. Мы даже сами любим его готовить, потому что знаем, что съедят все.

Кстати, шеф-повар на этой кухне заправляет балом уже 13 лет. Ей, кажется, даже ножи здесь подчиняются лучше остальных.

Кормить Людмила Михайловна сюда пришла своих детей. Те уже давно в школе, а она все так и кашеварит. В саду сменилось уже не одно поколение, но ежедневные дегустаторы ее блюд всегда заканчивают трапезу со словом «белиссимо».

Александра Асаенок:

Здесь готовят супы, пюре, котлеты мясные, капусту тушеную дают. Мне очень вкусно и я все всегда съедаю.

С 1 апреля родители уже оплачивают полную стоимость питания в детских садах. В сумму не входит работа повара и прочие расходы, только блюда в меню.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

Оплата продуктов питания в абсолютном большинстве стран мира, это естественно, за счет родителей. Поддержка государства остается и она обязательно будет. Государство оплачивает полностью расходы на содержание ребенка, в части оплаты труда работников.

Татьяна Эдуардовна, она директор детского сада, еще накануне провела родительское собрание. Всем раздала информационные листки со ссылкой на постановление и четко прописала, кто и сколько теперь будет платить.

Многодетные оплачивают половину стоимости, правительство подумало о семьях, в которых в сад ходят двое детишек (таким делают скидку 30%), появилась еще льгота для опекунских семей.

Татьяна Петренко, заведующий ГУО «Дошкольный центр развития ребенка № 110 г. Минска»:

На сегодняшний день стоимость питания – 20 780 рублей. Скажите, пожалуйста, вы сможете покормить своего ребенка 4 раза в день? На утро – блюда из творога, обед – это салат, суп с мясом, рыбная котлета, гарнир, кисель. На полдник мы всегда даем или соки, или фрукты. Иногда у родителей стоит вопрос «как вы можете на эти 20 тысяч накормить детей?» Их больше это волнует. Как мы умудряемся. И так здорово.

Юлия:

Меню очень хорошее, грамотно составлено, достаточно полноценное. Поэтому мы готовы платить в двойном размере.

Юлия водит сына в санаторный сад. В день корзина продуктов там обходится почти в 25 тысяч. Но на здоровье ребенка мама не экономит. Она досконально изучает меню в саду и знает, что кормят вкусно и полезно. Каждый день – это не просто набор ингредиентов. Можно и раскошелиться.

Ольга Тамильчик, ответственный за организацию рационального питания ГУО «Санаторный детский сад № 360 г. Минска»:

В нашем дошкольном учреждении организация питания осуществляется с помощью электронной программы. При формировании рациона текущего дня, на сегодняшний день, сформировав завтрак, обед, полдник и ужин, мы четко и сразу отслеживаем, какая стоимость получится в этом дне. По количеству детей цена дня по плану, что получилось по факту и что получилось в результате. В данном случае, например, экономия 161 000 рублей.

Каждый день показывает и выполнение натуральных норм, сколько было в граммах и в процентах по каждому продукту.

Ольга Викторовна по образованию врач. Питание детей контролирует жестко. К тому же в этом саду почти половина дошколят – аллергики. Кому-то нельзя морковь, кому-то – молоко, у кого-то непереносимость цитрусовых. С каждым работают индивидуально. Если сегодня каша, значит ее три вида: молочная с изюмом, с изюмом без молока, на молоке без изюма.

Софья – тоже аллергик. Нельзя рыбу. Потому у нее почти всегда отдельное меню. Дамир тоже доволен своим рационом. И Соня, и Дамир любят пюре с котлетами. Значит сегодня будут просить добавку.

Софья Курлович:

У меня дома тоже могут приготовить котлеты, как в садике. Но в садике почему-то получаются вкуснее.

Дамир Иванов:

Все разное. Ты же не будешь каждый раз по 30 дней картошку с рыбой. Это все разное.

Система завоза продуктов в сады давно отлажена. Здесь нет отдельных помещений для хранения. Каждый день – свежие овощи, мясо, молоко и хлеб.

Светлана Наркевич, заведующий ГУО «Санаторный детский сад № 360 г. Минска»:

Первым на работу в детский сад приходит повар. В 6 утра. И в 6 утра уже завозится в детский сад молоко. До 8 утра привозится хлеб. Самый свежий, выпечкой в 4.30.

Содержание одного ребенка в детском саду в Беларуси обходится примерно в полтора миллиона белорусских рублей.

Для сравнения, в Норвегии на семейный бюджет ложится вся сумма за содержание. Платят там от 150 до 400 долларов плюс доплата за питание. Еще полсотни.

В Литве и по меню, и по стоимости примерно как у нас. Полтора миллиона, но без государственных дотаций. Все оплачивают родители.

В Израиле госсады бесплатные, но там не кормят. Еду нужно приносить самому.

В Штатах только частные сады. Месяц обходится больше, чем в полторы тысячи долларов.

Сады в Германии самые поздние открыты до половины четвертого. Здесь – от 100 евро и выше.

В Польше месяц стоит 165 долларов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В Латвии платят только за питание. Выходит 50 евро.

Ольга Чате (Латвия):

Питание только трехразовое. То есть это завтрак, обед и полдник. Но самый большой минус в том, что система контроля за детскими садами, за лицами, которые воспитывают наших детей, за питанием наших детей практически отсутствует.

Ирина – молодая мама. Сына пока только планирует отдать в детский сад. Рассказывает примерное меню на каждый день, где творог или йогурт, сок, суп с мясом на обед, иногда второе, пока маленький Олег не требует полный набор, на полдник – фрукт и на ужин – кефир с печеньем. Вроде бы никаких заморских деликатесов. Иногда индейка, иногда кролик. В итоге сумма получается кругленькая.

Ирина Каравай:

40 тысяч получилось у нас. Если это все умножить на 31 дней, получается сумма нормальная – 1 млн 200.

Если умножать пускай даже на 30 дней сумму за питание в детских садах, то получится половина от приблизительного подсчета Ирины. И тут уже само собой понятно, какие цифры по вкусу придутся больше.