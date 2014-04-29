В каком возрасте нужно отдавать детей заниматься музыкой и вокалом?

Многих родителей интересует вопрос, в каком возрасте нужно отдавать детей заниматься музыкой. Специалисты отвечают просто: «Чем раньше, тем лучше».

Валерий Шмат, руководитель «Арт-группы «Беларусы»:

Это как в спорте. Там мышечная память. Если ребенок не начнет заниматься в 5-6 лет на фортепиано, он вряд ли когда--то станет виртуозом, потому что, опять же, мышечная память не позволит и виртуозность мышц никогда не позволит стать пианистом, гитаристом и другим инструменталистом высокого уровня, мирового уровня.

Если говорить о вокале, то рекомендуется начинать занятия с 4 лет. Но стоит помнить, что в 4 года это будут общие занятия, потому что давать большую нагрузку на детские связки нельзя.

Валерий Шмат, руководитель «Арт-группы «Беларусы»:

Один итальянский педагог сказал, что пение – это облагороженный крик. Поэтому занятия для детей, особенно для маленьких, должны быть дозированы. Поэтому мы начинаем заниматься общей музыкальной подготовкой с детками маленькими, какя-то основная музыкальная грамота. А уже далее, с 7-8 лет, мы начинаем уже более серьезную вокальную подготовку.

Ребенку, который пришел заниматься вокалом в раннем возрасте, придется перебороть множество своих страхов. И одного вокала здесь мало. Необходимо обладать харизмой, артистичностью и психологической устойчивостью.

Валерий Шмат, руководитель «Арт-группы «Беларусы»:

Мы сталкиваемся с тем явлением, что дети поют взрослый репертуар и сами стремятся к этому. И, на мой взгляд, совершенно нехорошая мода на взрослые песни для детей. Я не приемлю, когда выходит девочка 10 лет, а у нее ужимки взрослой женщины. Поэтому здесь, в нашей студии, и я как композитор, мы стараемся, чтобы детское творчество было все-таки детским творчеством.

Преподаватели вокала обращают внимание родителей на то, что выбирая методику для занятий, необходимо исходить от того, каким голосом обладает ваш ребенок.

Валерий Шмат, руководитель «Арт-группы «Беларусы»:

Но если, опять же, у ребенка классический голос? Зачем ломать ему этот голос, заниматься чисто популярным, поп-музыкой? Человек никогда не будет петь так, как поют часто безголосые люди, но прекрасно владеют, искусно своим голосом.

Мир полон необычных и волшебных звуков. Родителям нужно помнить, что музыка для детей просто необходима, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.