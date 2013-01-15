Детский дом семейного типа открылся в Добруше

Новости Беларуси. 15 января новоселье отметила большая семья из Добруша. Александр и Наталья Шедовы и семеро их приемных детей принимали гостей в новом, построенном специально для них доме. Подарок пришелся новоселам по душе.

Просторные спальни, гостиная, отдельная игровая комната и столовая – 200 квадратных метров для комфортной жизни.

Этот детский дом семейного типа стал вторым в районе. Со дня на день в семье ожидается пополнение. Всего здесь будут воспитываться десять ребятишек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александра Сильченко:

Туда ездили почти каждый день, смотрели как работают люди, помогали, если что-то надо. Очень ожидали. Но когда пришли, превзошло это все мечты.

Александр Шедов:

Детям просторно: есть где поиграть, есть где позаниматься. Все хорошо.

Нам нравится, хозяйке нравится. Мы довольны.