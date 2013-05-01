Детская железная дорога в Минске 1 мая открыла 58 сезон

Новости Беларуси. Детская железная дорога в Минске 1 мая открыла очередной, 58 сезон. Обслуживают пассажиров юные железнодорожники. Ребята на практике осваивают профессии машиниста, проводника, диспетчера, контролера. Для кого-то из них это первый рейс, полный волнений и новых впечатлений.

На перроне 1 мая многолюдно. Отправиться в путешествие особенно не терпится маленьким пассажирам. Впереди – 35-минутное приключение. Маршрут поезда пролегает от станции «Заслоново» до станции «Сосновый Бор» и обратно. Встречают гостей «Столичного экспресса» юные железнодорожники. У каждого из них своя должность и, конечно же, обязанности.

Юлия Шавейко, проводник Детской железной дороги:

Мы отправляем поезд, следим за порядком в вагоне, делаем хорошую атмосферу, чтобы пассажирам было комфортно.

Ребята на практике осваивают профессии машиниста, проводника, диспетчера, контролера, дежурного по станции, начальника вокзала. Но, прежде чем приступить к работе, школьники проходят курс теоретических занятий. Знакомятся с устройством железнодорожных путей, локомотивов и вагонов, средств сигнализации и связи, после сдают экзамены.

Савич Валерий, начальник Детской железной дороги:

Дети – это нашей будущее, в любом случае. Садовники сажают зернышко, поливают, удобряют, а потом только получают урожай. Так же и с детьми. Их надо найти, в них что-то вложить, объяснить, рассказать. И потом мы уже будем что-то иметь, уже достойных членов нашего общества.

Для кого-то 1 мая и вовсе первый рабочий день, полный волнений и новых впечатлений.

Алексей Закаблук, проводник Детской железной дороги:

Когда сюда шел, очень волновался. Но когда пришел, у меня уже волнение прошло, потому что увидел какие поезда здесь ездят, сразу захотелось работать.

Минская железная дорога была открыта в середине 50-ых, ее длина – 4,5 километра. А вот самый протяженный, 11-километровый, детский железнодорожный путь находится в России, в городе Свободном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стать машинистом мечтает любой мальчишка. Но некоторые ребята не просто мечтают, а добиваются поставленной цели. 3 года обучения, экзамены – и самые находчивые – в заветной кабине.

Но кто сказал, что поездами управляют одни мужчины? Вика уверенно смотрит вдаль. Восьмиклассница легко справляется с работой машиниста.

Полученное удостоверение на право управления локомотивом школьница всегда носит с собой. Гордиться есть чем – не каждый сверстник может похвастаться таким документом.

Виктория Корабельникова, машинист Детской железной дороги:

Для нас это очень важно. Никому другому нас не понять, что мы особенные, мы индивидуальные.

Выпускники Детской железной дороги с ностальгией вспоминают проведенные здесь годы. Сейчас они мечтают о большой дороге.

Антон Гринько, выпускник Детской железной дороги:

Я поступил в прошлом году в Оршанский колледж железнодорожного транспорта на специальность «Управление движения на железнодорожном транспорте». В последствии думаю добиться результата по этой стезе. Думаю, на поездного диспетчера потянем.