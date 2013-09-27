Новости Беларуси. Морская романтика в Бресте. Единственный в Беларуси Центр юных моряков отмечает 25-летний юбилей.

Сегодня в этом внешкольном учреждении занимается свыше тысячи воспитанников. За четверть века более 100 выпускников Центра связали свою профессию с морским или речным флотом. Некоторых из них флагман флотилии – «Фрост» – доставил к месту торжеств.

Сегодняшние празднования проходят прямо на городской набережной. Юных моряков не испугали осенние холода. На воде ребята показывали умения в управлении шлюпками, соревновались в скорости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кирилл Нечаев, воспитанник Центра юных моряков:

Конечно, я хочу стать моряком. Потому что мне интересно наведать моря, океаны, ну, в конце концов, новые страны, на островах разных побывать.

Николай Ярмошук, директор Центра юных моряков:

Предоставление детям других направлений, например, я на сегодняшний день вижу развитие такого вида спорта, как яхтспорт. Хотим развивать яхтспорт. У нас, в принципе, есть для этого все оборудование, наши шлюпки оборудованы паруснам вооружением, есть яхта «Дельфин».