Новая современная школа откроет двери 1 сентября в Пинске

Новости Беларуси. Готовность №1. В этом году в Беларуси откроются три новых школы – одна из них в Пинске. Этот объект для горожан стал одним из самых долгожданных – строительство велось почти 3 года, а последний раз в столице Полесья школу открывали 17 лет назад.

Новостройка рассчитана на 1200 учеников, но недостатка в ребятах здесь точно не будет – уже набраны 12 первых классов от «А» до «М». Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ побывала в новых стенах науки.

Микрорайон «Радужный» в Пинске – самый молодой и густонаселенный в городе. Только в домах-новостройках, ожидается, что будут жить почти 10 тысяч человек – в основном молодые и многодетные семьи.

Елена Жилюк, мама троих детей, признается: открытия новой школы ждет едва ли меньше, чем ждала новоселья.

Елена Жилюк, житель Бреста:

Школа, в которую мы ходили раньше, вроде недалеко. Но, тем не менее, те же 1,5 километра нужно было ехать на автобусе. Зимой и осенью это было проблематично, сейчас, когда здесь построили огромную школу – проблема ушла. Сама школа очень большая, красивая и даже внешний вид располагает к тому, что туда хочется идти.

В последние летние дни школа встречает запахом свежей краски – здесь вовсю кипят последние приготовления к первому в истории школы звонку. Причем вместе со строителями последний лоск помогают наводить педагоги и родители будущих учеников.

Александр Поживилко, директор унитарного предприятия КУПС Пинска:

На сегодняшний день на объекте работают порядка 200 строителей. Работы ведутся практически круглосуточно, включая выходные дни.

Елена Ярошук, заместитель директора по учебной работе средней школы №10 Пинска:

Здесь у нас планируется буфет и фитобар, где будут настои трав для оздоровления учащихся.

Даже опытные педагоги, проводя экскурсию по школе, уверяют: в таких условиях работать еще не доводилось. Школа не просто построена по современному проекту – она оснащена, что называется, по последнему слову техники.

Чтобы грызть гранит науки было комфортно, для ребят предусмотрены индивидуальные читальные залы, подвальный этаж отдан для просторного гардероба, здесь же планируется оборудовать компьютерный тир. В кабинетах – самое современное учебное оборудование, в мастерских – станки не хуже, чем на настоящем производстве.

Евгений Мендель, начальник отдела образования, спорта и туризма Пинского городского исполнительного комитета:

Из областного бюджета какая окончательная сумма выделена, сказать пока сложно, потому что работа еще ведутся. Но порядка 180 миллиардов на школу будет израсходовано. Из них немного больше 30 миллиардов было потрачено на инвентарь, оборудование и учебное оборудование – все, что было необходимо для нормального функционирования школы.

1 сентября за парты сядут порядка 1200 ребят. Не успев открыть двери, школа уже стала рекордсменом: «первый раз в первый класс» здесь пойдут 330 дошколят. Первые классы сформированы от буквы «А» до «М».

Сергей Томильчик, директор школы №10 Пинска:

Сейчас мы ставим задачу сделать так, что бы о школе говорили не просто как о школе-новостройке, а как о состоявшейся школе с устоявшимися традициями, хорошими делами. Нужно только время, а все остальное у нас есть – коллектив, дети, новая современная школа.