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Чем занять ребенка на осенних каникулах?

29 октября 2012 17:44
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Новости Минска. Дворец детей и молодёжи подготовил для юных минчан серьёзную развлекательную программу. Выставки, конкурсы и соревнования пройдут здесь в дни осенних каникул. Состязаться будут учащиеся клуба авиамоделирования и стрелки из пневматической винтовки. Померяются силами и бильярдисты.

Каждый ребёнок здесь найдет увлечение по вкусу, дворец сегодня предлагает десятки кружков по интересам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Галина Шкляр, директор Дворца детей и молодёжи:
Дворец детей и молодёжи работает все дни недели с 9 до 22. Даже те ребята, которые не записаны у нас в кружках, они могут прийти к нам со своими друзьями, поучаствовать в наших мероприятиях и выбрать интересное занятие.

# Куда отдать ребенка в Минске # Дети

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