Благотворительный проект: детей с ограниченными возможностями учат танцевать hip-hop

Hip-hop на инвалидных колясках - думаете, это возможно? Еще как! Главное проявить фантазию и желание. В этом убеждены артисты танцевальной группы, которые решили дать мастер-класс детям, прикованным к инвалидным коляскам, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Брэндон Олбрайт, художественный руководитель танцевальной группы «Иллстрайл энд пис»:

Не имеет значения, с кем вы работаете, потому что все возвращается к тому чувству, которое рождается внутри вас. Движения можно подобрать для кого угодно. Главное, что вы испытываете при этом.

В Беларуси это первый проект подобного рода, поэтому не удивительно, что и сами участники ждали его с нетерпением.

Наталья Бякова, участница проекта:

Этот проект явился чистым исполнением моей мечты. Я всю жизнь мечтала танцевать и вот так получилось, что Бог позволил мне исполнить эту мечту. Мне сложно, конечно, в силу каких-то двигательных ограничений, но они преодолеваются с каждым днем.

В hip-hop на инвалидных колясках задейстованы лишь руки. С их помощью можно передать эмоцию, выразить характер и, конечно, поддержать стилистику танца! Тем более, что раньше эти дети никогда не танцевали hip-hop.

Ольга Стефняк, заместитель председателя молодежного общественного объединения «Откровение»:

Для детей это стало большим толчком в их развитии. Это не только танец, эстетика, красота, музыка, это и реабилитация. От этого мероприятия мы ждем новых аплодисментов!

Путем невероятных усилий юные артисты подражали именитым танцорам, которые, несмотря на языковой барьер, сумели вызвать неподдельный интерес публики. В благодарность белорусские артисты подарили зарубежным гостям свой первый в жизни танец.

Деймон Холли, режиссер танцевальной группы «Иллстрайл энд пис»:

Не важно, какие движения вы выполняете, главное с каким настроением и эмоциями вы это делаете. Мы всегда танцуем для того, чтобы вдохновлять.

Для артистов многонациональной танцевальной группы «Иллстрайл энд пис» этот проект также дебютный. Их главная цель - приобщить к hip-hop инвалидов-колясочников как можно большего количества стран. И не исключено, что в скором времени благотворительный проект станет интернациональным.