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Благотворительный праздник под патронажем мэра Минска прошел в государственном цирке

23 февраля 2015 18:24
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Новости Беларуси. Благотворительный праздник под патронажем мэра столицы прошел сегодня в Минске. На представлении в цирке побывали сотни маленьких минчан.

Пригласительные билеты получили дети, которым необходима особая забота: сироты, инвалиды и ребята из малообеспеченных и многодетных семей.

Специальными гостями праздника стали 30 ребят из подшефной организации Брестской пограничной группы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Кравченко, председатель Минской городской организации ОО «Белорусская ассоциация многодетных родителей»:
Сегодня у нас здесь присутствует более 300 ребятишек из многодетных семей. В праздник выйти, побыть где-то среди детей, среди своего окружения.

Кристина Ионаускайте:
Нам первый раз довелось побывать в цирке. Очень хочется, чтобы ему понравилось, ярких впечатлений.

# Благотворительная акция # Дети # Благотворительность # Татьяна Кравченко

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