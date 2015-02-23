Благотворительный праздник под патронажем мэра Минска прошел в государственном цирке

Новости Беларуси. Благотворительный праздник под патронажем мэра столицы прошел сегодня в Минске. На представлении в цирке побывали сотни маленьких минчан.

Пригласительные билеты получили дети, которым необходима особая забота: сироты, инвалиды и ребята из малообеспеченных и многодетных семей.

Специальными гостями праздника стали 30 ребят из подшефной организации Брестской пограничной группы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Кравченко, председатель Минской городской организации ОО «Белорусская ассоциация многодетных родителей»:

Сегодня у нас здесь присутствует более 300 ребятишек из многодетных семей. В праздник выйти, побыть где-то среди детей, среди своего окружения.

Кристина Ионаускайте:

Нам первый раз довелось побывать в цирке. Очень хочется, чтобы ему понравилось, ярких впечатлений.