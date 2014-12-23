Благотворительная акция «Наши дети» 23 декабря пришла в Центр для детей с особенностями психофизического развития

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается акция «Наши дети». Стучаться в двери детских учреждений с мешком подарков стало хорошей традицией. За неполные 20 лет работы проведено тысячи новогодних праздников. Из года в год поздравить ребят приходят руководители различных ведомств и организаций. В гости, конечно же, идут не с пустыми руками.

Говорить о судьбе детей в таких учреждениях не принято. Здесь каждый ребенок особенный и у каждого своя история. Задача максимум любого коррекционно-развивающего – адаптировать ребенка к повседневной жизни.

Ирина Кузнецова, директор УО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации № 2»:

Мы начинаем работу с 0 лет. Также у нас организован образовательный процесс для детей дошкольного и школьного возраста. Соответственно, с трех и до 18 лет. Предметы, может быть, не совсем обычные. У нас есть такой предмет, как «коммуникация», есть «практическая математика», есть «хозяйственно-бытовой труд».

6-летняя Софья – это тот самый пример индивидуального подхода. Чтобы девочка могла учиться, для ее зрения специально подбирали картинки, показывали их под определенным углом, и теперь, хоть читать она пока еще не умеет, но книгу из рук не выпускает.

Алина Семец:

Для нее, конечно, это было очень большим прорывом. Ей нравится. В садике нравится, когда вокруг нее много детей, когда к ней отношение. Здесь же хорошо относятся.

23 декабря сладости и подарки получили более 60 воспитанников Центра для детей с особенностями психофизического развития.

Представители Государственного комитета судебных экспертиз в этих стенах давно уже ассоциируются с настоящими волшебниками. Причем не только для детей, но и для их родителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оксана Поцелуева:

И Дед Мороз, и спонсоры, и все очень подготовлено настолько четко. Вообще, весело было, мы все прослезились. Здоровые дети пришли сюда. Наверное, у них там что-то екнуло, потому что это однозначно, чуть не плакала. Было так.

За год шефства над учреждением судебные эксперты подарили такие необходимые для особенных ребят велотренажеры, специальное игровое оборудование, а также мягкую мебель и оргтехнику.

Эстафету добрых дел продолжил и Следственный комитет Республики Беларусь.

Валентин Шаев, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:

Это не детский сад, это больница. Очень бы хотелось, чтобы они как можно быстрее выздоровели, чтобы их в дальнейшем не подводило здоровье, чтобы они выписались и направились к своим мамам и папам.