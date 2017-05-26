Культура дворовых игр советского времени: вышибалы, классики, жмурки

Ни одна игра во дворе не пользовалась такой популярностью у девчонок как резиночка. Каждая участница прыгала по очереди на разной высоте до тех пор, пока не допустит ошибку. Играть можно было даже одному, привязав инвентарь к дереву. Правда, найти в магазинах заветную резиночку было сложно, поэтому популярными были «ветеранские» – растянутые, все в узелках. Проще было достать школьные мелки и нарисовать классики.

А вот для игры в испорченный телефон никаких приспособлений и не надо было. Если вы росли в то время, то помните, что каждый старался прошептать услышанное слово как можно быстрее. Тогда под конец результат искажался, становился смешным и непредсказуемым.

Тише едешь, дальше будешь – стоп! Слоган игры – напоминание участникам, что чем аккуратнее они будут двигаться вперёд, тем быстрее доберутся до финиша и одержат победу! Водящий развернулся, а ты не успел остановиться? Выбываешь!

Каждое дворовое развлечение развивало в детях определённые способности: быструю реакцию, внимательность, воображение и артистичность.

Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, морская фигура на месте замри! Фигуры оживали, а водящий пытался угадать, что это такое.

Кто выносил на улицу мяч, тот становился самым уважаемым и нужным человеком во дворе. Ведь теперь можно поиграть, например, в «горячую картошку» или съедобное – несъедобное. Летит съедобное слово – ловишь, несъедобное – отбиваешь.

Надоело и захотелось побегать? Играем в вышибалы. Одни стараются попасть мячом, другие от него увернуться. Желательно, следить и за тем, чтобы мяч не угодил в машину или окно!

Если хозяина мяча мама вдруг позвала домой не беда! Можно сыграть в жмурки! Водящему завязывают глаза (да так, чтобы подсмотреть не мог!), раскручивают и «рассыпаются» в стороны.

В игре «Колечко» водящий кому-то одному незаметно вкладывает в ладоши кольцо и произносит:

И вот тут-то игрок с предметом в руках должен успеть убежать!

Самое большое наказание ­­­­для ребятишек того времени – не пойти во двор к друзьям. Эх, пропустишь города или казаки-разбойники. Да и подруга Валька пойдёт с другими играть в дочки-матери! Тогда не было гаджетов, и улица олицетворяла дом вольного детства, простор фантазий и развлечений. Начиная от догонялок, московских пряток до простых закапываний под разноцветные стёкла «секретиков».