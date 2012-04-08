Аутизм у детей: приговор или образ жизни. Специальный репортаж СТВ

Тимуру – 9, и он учится в третьем классе обычной средней школы. Когда мы пришли к нему в гости, сразу и не поняли: по адресу ли? Перед нами – вполне обыкновенный ребенок.

Ирина Деркач, мама Тимура:

Как только появляется индивидуум, который не вписывается в это общество, как мой сын, – "он инвалид, он не такой, больной, ненормальный". Я готова с этим спорить.

А это мама еще одной нашей героини – четырехлетней Всеславы. Девочке тоже поставили диагноз «аутизм». Это, пожалуй, самое противоречивое и загадочное неврологическое расстройство, такое полумистическое заболевание, поражающее нервные пути человеческого организма.

Анна Ключник, мама Всеславы:

Очень сложно родителям понять, что их ребенок имеет психические отклонения, легче согласиться с ангиной и гриппом.

На бумаге нас очень мало.

Как, откуда и почему? На эти вопросы уже около века исследователи и ученые пытаются найти точный ответ. Остановились на том, что заболевание все-таки генетическое. Но в поисках неуловимого гена аутизма врачи едва ли сами не доходят до безумия.

Одна из последних медицинских сенсаций – американские врачи напали на след, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Дело не просто в генах, а в мутирующих генах, и не в одном, а, возможно, в сотнях. Ошибка ДНК. Получается, что причина аутизма – комбинация случая и генетики.

Ирина стала мамой во второй раз, первому сыну тогда было уже 8. Опытной молодой маме младший казался таким же, как и все малыши. Мол, всему свое время, тем более все дети разные.

Ирина Деркач, мама Тимура:

Стали оформлять документы в садик (Тимуру было почти 3 года), пошли на профосмотр, попали к логопеду. И это был день «Ч». Тимур переступил порог, сразу увидел на столе у логопеда самолетик. Он подошел к самолетику, взял его и стал играть. 20 минут логопед пытался всячески установить с ним отношения, а он и ухом не повел.

Анна Ключник, мама Всеславы:

Я с рождения видела, мне никто не верил, но я это знала с рождения. И только в год и 10 месяцев маханиям и хаотичному шатанию по квартире, оказалось, есть названия. Всему этому есть название «аутизм».

Чем раньше поставят диагноз и начнут заниматься, корректировать, тем больше шансов достигнуть высоких результатов. До трех лет Слава вообще не говорила и ничего не показывала. Для мамы понять, что хочет ребенок, было сверхзадачей.

10 сеансов дельфинотерапии – и вот он результат.

Развиваются АУдети весьма непредсказуема. Слава с годика пропадала за книжками, в то время, когда ровесник тянулись к игрушкам. Тимур научился читать в 5 лет, а кусать сушки и чистить зубы – в 8. Никакой закономерности.

Ирина Деркач, мама Тимура:

Померили нам интеллект и сказали, что по тесту Векслера мы готовы, мы нормальны. Тимур производил впечатление даже одаренного ребенка. Он с пяти лет бегло читает на русском, белорусском языках. У него великолепная память. Он переводит с русского на белорусский.

Спектр симптомов аутизма очень широк. Люди с таким диагнозом внешне никак не выделяются. Есть даже поговорка: «Если вы знаете одного аутичного человека, то вы знаете… только одного аутичного человека».

Аутята развиваются иным образом, а главная проблема – коммуникативная – им достаточно трудно общаться с другими людьми, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ирина Деркач, мама Тимура:

Человеческая душа в чистом виде, вне социальных конструкций, вне времени. Это такие дети своеобразные, интересные. Они заставляют и родителей смотреть на какие-то вещи иначе.

Выходят в свет Тимур и Слава регулярно, без общества в их случае никак. Причем никаких специнтернатов. Обычный детский сад и школа со специальными интеграционными классами и группами. Благо, такие в Беларуси стали появляться все чаще.

Там вместе со сверстниками аутятам проще адаптироваться. Такой двойной обмен опытом. «Необычные» дети учатся дружить, а все остальные школьники воспринимать и принимать таких не таких людей.

Ирина Деркач, мама Тимура:

Кому нужна интеграция: детям особенным или детям здоровым? Здоровые очень сильно изменились.

Анна Ключник, мама Всеславы:

Если в классе обычной среднестатистической школы будет находиться ребенок с особенностями, это даст урок на всю жизнь.

Олег Трофимович, психолог:

Проблема такова, что, с одной стороны, мы можем приложить максимум усилий для того, чтобы ребенка приспособить к нашему обществу. Но, с другой стороны, общество тоже должно расти внутренне.

Анна Ключник, мама Всеславы:

Родители не готовы принять ребенка с особенностями в свой коллектив. Это говорит не о том, что проблемы у ребенка, а говорит о том, что проблемы у всего общества.

Вот только как и в самом заболевании, так и в других вопросах есть свои подводные камни и нелогичность. Самому взрослому аутисту в Беларуси 18. Хотя болезнь на продолжительность жизни никак не влияет. Дело в том, что это заболевание классифицируется только как ранний детский аутизм, но в 18 лет ставят уже совсем другой, более страшный, диагноз.

Олег Трофимович, психолог:

В связи с переходом на международную классификацию болезней будет пересмотр. В ней обещают, что аутизм у взрослых тоже будет, поскольку он никуда не девается. Если аутизм выставлен в раннем детстве, то этот диагноз на всю жизнь.

Ирина Деркач, мама Тимура:

Я слежу за сайтом нашей организации. Там каждый день кто-то вступает. Все родители, родители, родители. Боже мой, откуда нас столько?

Многие родители боятся признаться, что их ребенок необычный и не становятся на учет к психиатру, потому у нас в стране так много аутистов-невидимок. И официальная статистика за счет этого уменьшается. Может, потому из-за такого явного меньшинства образовательная и социальная система пока в этом направление дает сбой. А тем временем родители объединяются и находят поддержку среди равных на форуме организации «Дети. Аутизм. Родители», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Еще один миф развеем. Аутисты совсем не агрессивны. Их особенность в странном поведение: аутики часто повторяют одни и те же движения или заостряют внимание на одной детали. Слава очень любит лошадей и ни один конь мимо нее не проскочит.

Кстати, именно эта черта и есть феномен. Аутик может досконально изучить интересующий вопрос, фокусируясь только на нем.

Вот пара авторитетных примеров. Леонардо да Винчи. Его стремление к совершенству порой становилось навязчивой идеей. Утверждают, что он потратил целых 20 лет, чтобы написать губы Моны Лизы. Альберт Эйнштейн, Ван Гог, Моцарт, Бобби Дилан, Билл Гейтс, Ким Пик, известный миру как «Человек дождя», – все они явные обладатели аутичных черт.

Вот и еще один парадокс – гениальность и аутизм. Истина где-то рядом.

Неговорящий молодой человек с аутизмом, Кайл, «порвал» шоу-бизнес выпуском благотворительного альбома. В свои 25 он смог сказать всего несколько слов и никогда не говорил предложениями. Однако его мама заметила, что при всем этом Кайл имеет незаурядные вокальные данные.

Анна Ключник, мама Всеславы:

Проблема всех мам. Они должны бросить все, чтобы дать шанс своему ребенку устроиться на работу.

Ирина Деркач, мама Тимура:

Если мой ребенок повзрослеет не в 18, а в 25, мне спешить некуда.