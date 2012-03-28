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Известные белорусские спортсмены и артисты приняли участие в благотворительной акции

28 марта 2012 06:24
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Новости Беларуси. Дарья Домрачева, Александра Герасименя, Дмитрий Дащинский и их не менее именитые коллеги подарили детям-инвалидам горы подарков: от футболок с автографами известных футболистов до путевок в Париж.

Этой акции уже 4 года. За это время белорусские спортсмены, артисты и просто неравнодушные к чужой беде люди посетили больше сотни деревень, поселков и городов, оказав помощь порядка трем тысячам детей с ограниченными возможностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александра Герасименя, чемпионка мира по плаванию:
Я считаю, что очень важно, когда есть какая-то поддержка со стороны. И не только материальная, но и духовная.

Ирина Хануник-Ромбальская, телеведущая СТВ:
Эта акция для нас далеко не первая, а для многих вообще трехсотая. Я присоединюсь, конечно, попозже. Мне кажется, что тот, кто хоть раз поучаствовал в такой акции, будет всегда стремиться и никогда не оставит ее, сделает и четырехсотую, и пятисотую, и тысячную акцию.

# Акции # Дети # Александра Герасименя # Дарья Домрачева # Дмитрий Дащинский # Ирина Ромбальская

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