Англичанин развивает на детской коляске скорость до 50 км/ч. Вместе с ребенком!

Новости Великобритании. Англичанин Колин Фурз (Colin Furze) создал моторизированную детскую коляску, которая способна развивать скорость до 50 км/ч, сообщает ctv.by со ссылкой на Daily Mail.

Будучи по профессии слесарем-сантехником, 33-летний Колин самостоятельно оснастил коляску своего одномесячного сына Джейка двигателем от мотоцикла. Это чудо техники имеет 3 колеса, 4 передачи и заправляется бензином. Для комфорта «водителя» созданы даже багажник для покупок и держатель напитков.

Колин Фурз:

Довольно страшно управлять этой коляской. Она не совсем устойчивая, когда движется на большой скорости и всегда есть риск опрокинуться, но пока я ни разу не попадал в неприятные ситуации. И все-таки эта коляска очень удобна. Я вижу много завистливых взглядов других пап и мам, которые, гуляя с детьми, с трудом поднимаются в гору с обычными колясками. Надеюсь, в один прекрасный день я смогу наконец-таки взять Джейка и прокатиться с ним с ветерком. Правда, я уверен, что Шарлота этому не обрадуется...