Что нужно делать молодым мамам, чтобы у ребенка не развился кариес?

Стоматология – одна из наиболее быстро развивающихся отраслей медицины. Из года в год на вооружение врачей появляются новые современные материалы, разрабатываются новые методики лечения самых распространенных стоматологических проблем.

Светлана Ивановна Гунько, главный стоматолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, врач-стоматолог высшей квалификационной категории:

Времена, когда пациент обращался к стоматологу только по причине зубной боли, уходят в прошлое. Сегодня многие из них не только хотят вылечить больной зуб, но и улучшить свою улыбку. И, конечно, современная стоматология им в этом помогает. На сегодняшний день тенденция к высокому уровню технической и инструментальной оснащенности рабочего места врача-стоматолога. Внедряются современные высокоэффективные методы лечения и реабилитации пациента, появилось большое количество новых технологий и материалов. Сегодня посещение стоматологического кабинета может быть совершенно безболезненным для пациента благодаря большому арсеналу анестезирующих средств, и если раньше это было страшно, то сейчас удобно, полезно и комфортно.

Светлана Ивановна Гунько:

В организме человека нет ничего прочнее зубной эмали. Вместе с тем, зубная эмаль способна разрушаться под действием микроорганизмов, которые выделяют кислоты, и кислоты способствуют деминерализации эмали, вследствие чего в ее структуре появляются открытые поры. Этот процесс нельзя остановить, зуб – единственный орган в организме человека, который не способен к самовосстановлению.

При благоприятных для себя условиях кариес в одних случаях развивается в течение нескольких месяцев, в других – в течение нескольких лет. К сожалению, на ранних этапах болезнь протекает бессимптомно, и выявить ее можно только в ходе профилактического осмотра.

Светлана Ивановна Гунько:

Появилось большое количество современного оборудования, которое облегчает работу врача. Сюда можно отнести аппарат, который при помощи лазерного луча позволяет сканировать вскрытые полости даже самые минимальные. Появились бинокулярные лупы, которые с помощью специального освещения помогают определить самые минимальные микротрещины и хорошо рассмотреть топографию и анатомию корневых каналов.

Рентген-диагностика – оптимальный метод исследования в случаях, когда кариес скрыт или расположен в областях, которые плохо видны глазу.

Алла Борисенок, заведующая отделением платных услуг стоматологической клиники:

Одним из видов диагностики в стоматологии является рентгенография прицельная и панорамная. Панорамная рентгенограмма позволяет изучить и структуру костной ткани, и непосредственно самих зубов, и позволяет оценить состояние полости рта в целом.

Современное рентген-оборудование практически наполовину снижает лучевую нагрузку на пациента, а получаемое цифровое изображение позволяет многократно увеличивать и детально рассматривать снимки, а также передавать их по локальной компьютерной сети стоматологу прямо на рабочее место. Выявить кариес на самой ранней стадии – стадии пятна – а значит, приостановить процесс без оперативного вмешательства, под силу лишь стоматологу.

Привычка посещать стоматолога только тогда, когда что-то заболит, лишает вас шанса отделаться от кариеса малой кровью.

Светлана Ивановна Гунько:

Если раньше это была просто реминерализирующая терапия, затем нужно было лечить зуб, и заканчивалось все это постановкой пломбы, то сейчас существует методика: наносится специальный гель, который проникает глубоко в поры и закрывает открытые поры – и зубы приобретают естественный цвет, и процесс заболевания приостанавливается.

Прошли времена, когда заболевания зубов лечили радикальным методом: удалением источника дискомфорта.

Светлана Ивановна Гунько:

Еще одной методикой лечения без препарирования тканей зуба на сегодняшний день является озонотерапия. Кариозный зуб обрабатывается концентрированным озоном, который уничтожает до 99 % болезнетворных микробов и способствует дезинфекции и приостановлению процесса кариеса.

Стадия среднего кариеса, когда на эмали зуба уже образовалась полость, требует оперативного лечения. Пораженный участок удаляется и замещается искусственным материалом: пломбой.

Светлана Ивановна Гунько:

Для лечения кариеса сейчас появился новый материал, который относится к компонерам, сочетает в себе свойства композиционного материала и стеклоиономерного цемента. Он не только эстетичен, но и обладает профилактическим действием, потому что выделяет ионы фтора, которые способствуют профилактике кариеса.

Светлана Ивановна Гунько:

Зубы, измененные в цвете, имеющие микротрещины, травмы между зубами – все это проблемы эстетической стоматологии. В эстетической стоматологии применяются различные методы: микрохирургия, ортопедическое лечение, виниры. Виниры – это фарфоровые пластинки, которые наращиваются на наружный слой эмали. Виниры изготавливаются как лабораторным путем, так и непосредственно в кабинете у стоматолога.

Прикус – это то, что дает нам возможность полноценно пережевывать и откусывать пищу, правильно произносить слова и улыбаться.

Если вам приходится стыдливо прикрывать свои зубы из-за проблем с прикусом, то не откладывайте поход к врачу-ортодонту.

Светлана Ивановна Гунько:

На сегодня у врача-ортодонта лечатся не только дети, но и взрослые. Это стало возможным благодаря появлению так называемых мультибондинговых систем, которые еще называют брекет-системами.

Тяжелые неэстетичные скобы на зубах – пережиток прошлого. Современные брекет-системы иногда даже претендуют на роль украшения.

Недостаточная гигиена полости рта, некоторые заболевания, а также ошибки образа жизни могут приводить к повышенному отложению на поверхности зубов налета. А он, как известно, существенно нарушает внешний вид наших зубов и со временем приводит к кариесу и проблемам десен. Для того, чтобы эти проблемы не коснулись вас – обращайтесь к специалистам для проведения профессиональной чистки зубов.

Белоснежная улыбка является одним из символов успешного человека. Но абсолютно белые зубы в природе практически не встречаются. Кроме того, цвет зубов портит пристрастие к кофе или чаю, курение, регулярное употребление красного вина. Что же делать, если при всем этом хочется иметь белоснежные зубы?

Светлана Ивановна Гунько:

Отбеливание зубов применяется сейчас широко. Вообще, отбеливание – это окислительная химическая реакция, когда под действием отбеливающего агента, как правило, это перекись водорода, пигмент в глубоких тканях зуба обесцвечивается, становится прозрачным и оптические свойства эмали меняются. Насколько долгосрочна эта процедура? Можно говорить о 2-х – 3-х годах.

Ответственность за красивую улыбку детей ложится на плечи родителей.

Александр Иванович Жардецкий, главный врач 1-й детской стоматологической поликлиники г. Минска:

В детской стоматологии профилактика заболеваний всегда идет впереди наших действий.

Инесса Серова, детский стоматолог:

Первое, с чем к нам обращаются дети – кариес.

Кариесом страдают дети абсолютно всех возрастов, не исключение и малютки первых лет жизни, причина кроется отчасти в наследственности, отчасти в поведении матери на стадии вскармливания.

Инесса Серова:

Сейчас очень много детей обращаются после молочного вскармливания, когда грудное молоко постоянно находится в полости рта. Это вызывает так называемый «бутылочный» кариес.

Александр Иванович Жардецкий:

Молодые мамы для того, чтобы ребенок лучше спал ночью, дают детям бутылочки с подслащенными жидкостями. Но ночное время должно быть ночным: ребенок отдыхает. Функции иммунитета замедляются во сне, поэтому количество сна должно быть увеличено. Не нужно кормить ребенка в ночное время, потому что всякое кормление должно сопровождаться очисткой полости рта.

Инесса Серова:

Мы рекомендуем сокращать количество раз ночного вскармливания, чтобы ребенок не получал молоко по первому требованию, и заменять на воду. Если же этого не удается избежать – нужно протирать зубы ребенка влажной марлей.

Не менее важная проблема в детской стоматологии – заболевания десен.

Александр Иванович Жардецкий:

Мы имеем достаточно большое количество случаев воспалений десны из-за зубного налета. У детей, которые не чистят зубы или делают это неправильно, видна покрасневшая десна.