Малыш месяца – обаятельный и общительный Никита Вильчевский

О конкурсе «Малыш месяца сайта CTV.by» Ксения Вильчевская узнала от подруги и, не раздумывая, решила принять в нем участие. А вот супругу об этой авантюре рассказала лишь тогда, когда стало ясно: их сынок безоговорочно лидирует! Фотография Никиты не могла не покорить всех, ведь на ней не просто милый малыш, а самый настоящий… плюшевый мишка!

Ксения и Сергей Вильчевские – родители «Малыша месяца»:

Мама до рождения покупала этот костюмчик медведя. Но размер не угадала. На улице лето, жара… Мы понимаем, что скоро он станет мал, и это последняя возможность его надеть. Вытягиваем папу на улицу, фотографироваться. Жара была, а мы ребенка в этот костюмчик. Но зато фотографии красивые!

Не победить Никита не мог еще и потому, что снимок был сделан папой, для которого фотография – основное хобби. Впрочем, любое совместное занятие отца и сына изначально гарантирует успех. Вместе они гуляют на улице, играют в футбол, плескаются в ванной… Как говорится – не разлей вода, да и по гороскопу они оба – рыбы.

Ксения Вильчевская, мама «Малыша месяца»:

Первое слово «папа» было. Но мама ждет, мама не обижается.

Никита – мальчик очень общительный и активный. В то же время его чрезмерная подвижность вовсе не мешает ему уже в своем пятимесячном возрасте расти очень самостоятельным и послушным ребенком!

Ксения и Сергей Вильчевские – родители «Малыша месяца»:

Раз, родителей спать уложил. Пытались уложить мама, потом папа. В результате сами уснули. И утром только поняли, что это нас сын спать уложил.

Несмотря на то, что Никита практически не вредничает, о себе он нередко заявляет уверенным звонким голосом. О том, что это вовсе не капризы, Ксения и Сергей поняли сразу.

Ксения Вильчевская, мама «Малыша месяца»:

Первые три месяца после рождения мы думали, что это будет певец. Такие писки выдает, ультразвук… Он у нас очень говорливый и крикун.

Кем бы ни решил стать в будущем Никита – певцом или, может быть, строителем, папа и мама в любом случае примут выбор любимого сына, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».