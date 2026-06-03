Прямой эфир

Мирный голос Минска в Женеве: Беларусь привержена построению мира, свободного от ядерного оружия

03 июня 2026 16:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Еще один мирный голос Минска в контексте тотальной и беспрецедентной милитаризации Европы прозвучал накануне в самом ее сердце – в Женеве. Город, который себя позиционирует как дипломатическая столица мира и символ нейтралитета принимает Конференцию по разоружению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Беларусь привержена построению мира, свободного от ядерного оружия, и выступает за строгое соблюдение Договора о его нераспространении», – заявила наш постпред при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве. Но какие же здесь важные акценты?

Выстроим цепочку аргументов хронологически.

Мирный голос Минска в Женеве: Беларусь привержена построению мира, свободного от ядерного оружия-2

Итак, начало 90-х – Беларусь отказывается от ядерного арсенала и присоединяется к Договору о нераспространении, но вместо реальных гарантий уважения суверенитета молодого государства и отсутствия военных угроз получает тотальное политическое давление и весь спектр экономических санкций.

А в последние годы еще и форсированную милитаризацию по всему западному контуру Беларуси. Минск цинично и методично пытаются втянуть в открытый вооруженный конфликт, напрочь игнорируя все белорусские инициативы по деполитизированному диалогу по военной линии.

Мирный голос Минска в Женеве: Беларусь привержена построению мира, свободного от ядерного оружия-4

Вместо диалога – все новые порции дров в европейскую военную топку. До 2030 года туда улетит 800 миллиардов евро, приблизив взрывоопасную долю в ВВП государств НАТО к заветным 5 %. Расходы на авиацию, беспилотники и тяжелую бронетехнику на этом временном треке увеличат в три раза. При этом Польша и страны Балтии – в авангарде этой гонки. Только за 2025 год эта европейская окраина потратила на вооружения рекордные 52 миллиарда евро. Добавим сюда выход наших соседей из Оттавской конвенции и заявление, как минимум, шести государств Европы о готовности разместить ядерное оружие союзников на своей территории.

Какие еще аргументы нужны, что бы остудить эти горячие головы и отчетливо дать понять: себя мы в обиду точно не дадим?!

НАТО начинает очередные широкомасштабные маневры у западных границ Беларуси.

Мирный голос Минска в Женеве: Беларусь привержена построению мира, свободного от ядерного оружия-6

И в этом смысле союзный ядерный зонтик – это не угроза Европе, как это пытаются преподнести те, кто одержим идеей развязать гигантскую бойню. Это единственный эффективный фактор сдерживания, недопущения реальной войны и гарантия мира.

Хочешь жить в безопасности – покажи зубы! В нынешней региональной конъюнктуре по-другому никак! А недавняя первая совместная тренировка ядерных сил Беларуси и России, будем надеяться, стала для Запада тем самым отрезвляющим душем.

Учения ядерных сил: о чем намекает Минск и что показалось Западу – главное.

# Союзное государство # НАТО # Вооруженные силы Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Хренин: вызовы, стоящие перед ОДКБ, требуют способности действовать как единый организм
03 июня 2026 16:46

Хренин: вызовы, стоящие перед ОДКБ, требуют способности действовать как единый организм

Лукашенко встретился с российским предпринимателем Мазепиным
03 июня 2026 08:38

Лукашенко встретился с российским предпринимателем Мазепиным

Звонок Макрона Лукашенко – знак, что политическое здравомыслие в ЕС еще есть? Мнения
31 мая 2026 19:48

Звонок Макрона Лукашенко – знак, что политическое здравомыслие в ЕС еще есть? Мнения