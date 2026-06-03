Мирный голос Минска в Женеве: Беларусь привержена построению мира, свободного от ядерного оружия
Еще один мирный голос Минска в контексте тотальной и беспрецедентной милитаризации Европы прозвучал накануне в самом ее сердце – в Женеве. Город, который себя позиционирует как дипломатическая столица мира и символ нейтралитета принимает Конференцию по разоружению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Беларусь привержена построению мира, свободного от ядерного оружия, и выступает за строгое соблюдение Договора о его нераспространении», – заявила наш постпред при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве. Но какие же здесь важные акценты?
Выстроим цепочку аргументов хронологически.
Итак, начало 90-х – Беларусь отказывается от ядерного арсенала и присоединяется к Договору о нераспространении, но вместо реальных гарантий уважения суверенитета молодого государства и отсутствия военных угроз получает тотальное политическое давление и весь спектр экономических санкций.
А в последние годы еще и форсированную милитаризацию по всему западному контуру Беларуси. Минск цинично и методично пытаются втянуть в открытый вооруженный конфликт, напрочь игнорируя все белорусские инициативы по деполитизированному диалогу по военной линии.
Вместо диалога – все новые порции дров в европейскую военную топку. До 2030 года туда улетит 800 миллиардов евро, приблизив взрывоопасную долю в ВВП государств НАТО к заветным 5 %. Расходы на авиацию, беспилотники и тяжелую бронетехнику на этом временном треке увеличат в три раза. При этом Польша и страны Балтии – в авангарде этой гонки. Только за 2025 год эта европейская окраина потратила на вооружения рекордные 52 миллиарда евро. Добавим сюда выход наших соседей из Оттавской конвенции и заявление, как минимум, шести государств Европы о готовности разместить ядерное оружие союзников на своей территории.
Какие еще аргументы нужны, что бы остудить эти горячие головы и отчетливо дать понять: себя мы в обиду точно не дадим?!
НАТО начинает очередные широкомасштабные маневры у западных границ Беларуси.
И в этом смысле союзный ядерный зонтик – это не угроза Европе, как это пытаются преподнести те, кто одержим идеей развязать гигантскую бойню. Это единственный эффективный фактор сдерживания, недопущения реальной войны и гарантия мира.
Хочешь жить в безопасности – покажи зубы! В нынешней региональной конъюнктуре по-другому никак! А недавняя первая совместная тренировка ядерных сил Беларуси и России, будем надеяться, стала для Запада тем самым отрезвляющим душем.
Учения ядерных сил: о чем намекает Минск и что показалось Западу – главное.