Нина Богданова с сыном Стефаном: В моем клипе - Курьян и Саша Немо с беременными женами и детьми

В «Студии хорошего настроения» телеведущая, певица и молодая мама Нина Богданова с сыном. Это первое появление звездного малыша Стефана на телеэкранах! Эксклюзивное интервью в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Как тебя зовут?

Нина Богданова, телеведущая, певица:

Его зовут Стефан по фамилии Король, фамилия моего мужа.

А сколько тебе месяцев?

Нина Богданова:

Страшно сказать, ему – 3 месяца. Наверное, моя мама и мама моего мужа думают, куда она притащила ребенка?!

А ведь не просто так! Ведь в воскресенье – День матери и мы Ниночку пригласили как символ всех матерей! Как тебе в новом амплуа? Не скучаешь по работе?

Нина Богданова:

Работы не меньше, просто работа теперь другая. Если говорить про творчество, то его тоже не стало меньше. Меньше стало телевидения и радио, но я продолжаю писать песни, на концерты мы тоже ездим. Что касается материнства, то оно мне дало твердую почву под ногами, я наконец-то, как и любая женщина, обрела гармонию в этой жизни, теперь мне действительно хорошо.

Ну если муж Король, то почему же и гармонию не обрести?

Ты чувствуешь, что в тебе что-то изменилось? Может быть, мировоззрение?

Нина Богданова:

Когда ты юн и ни от кого не зависишь, ты не думаешь о чем-то постороннем. Сейчас я думаю, чтобы была хорошая экология, чтобы было все хорошо и наши дети жили в светлом будущем.

Кстати, мы знаем, что несмотря на такой плотный график, ты продолжаешь творить и посвятила песню мамочкам и даже клип готов!

Нина Богданова:

Да, в беременность я продолжала работать как на телеканале СТВ, так и в творчестве родилась песня «В ожидании чуда». Нужно было побыть в роли беременной женщины, чтобы эту песню написать. Очень приятно, что этот социальный проект поддержали. Мы записали эту песню, сняли с помощью лучше фотографов и видеооператоров и, конечно, беременных женщин со своими мужьями.

Кстати, в клипе помимо людей, которые присылали свои заявки на кастинг, снялся Саша Немо со своей беременной женой и Денис Курьян со своей женой. И все, кто снимался в этом клипе, благополучно разродились, у нас много красивых мальчиков и девочек.

У нас есть уникальная возможность посмотреть премьеру этого замечательного клипа! Вы – первые!

Нина Богданова:

На самом деле миссия какая, напомнить всем мамочкам, которые уже пережили период беременности, как это было трогательно. И побудить тех, кто еще не решался, чтобы это сделать. Потому что дети – это большое счастье!

К воспитанию Стефана ты тоже как-то творчески подходишь?

Нина Богданова:

Конечно, я пою ему песенки, показываю цветные игрушки. Ты видишь, что он уже у нас артист разговорного жанра, потому что он очень много разговаривает и достаточно позитивный человек. Все равно хочешь - не хочешь он крутится в творческой среде. Потому что мама с первого месяца ездила по концертам и он в гримерке подслушивал, что же мама там ля-ля-ля.

Когда сама стала мамой, стала как-то по-другому относиться к своей маме?

Нина Богданова:

Я даже сказала, мама, мне так стыдно за некоторые вещи. Я думаю, Стефан мне за все отомстит (смеется).

Жизнь в декретном отпуске продолжается! Желательно, конечно, рожать детей в полных семьях, потому что с поддержкой мужа – это дело большое. Что касается материальных затрат, то мы с мужем за все время купили сыну все лишь две шапочки. Потому что столько подарков от родственников и друзей, что начиная от коляски и кроватки и заканчивая одежками, мы не ощутили материального давления. Мы довольны и счастливы!