Дорога к детскому саду в Минске превратилась в опасный путь с препятствиями

Новости Минска. Дорога в детский сад превратилась в дистанцию с препятствиями. От порога до порога - путь хоть и близкий, но чуть стемнеет — и пройти без риска для здоровья здесь невозможно. После того как лестничные плиты единственного прохода к детскому саду на улице Мирошниченко разрушились до основания, родители стали бить тревогу.

Молодая мама:

Чтобы спуститься с маленьким ребенком по этой лестнице, нужно если не жизнью рисковать, то здоровьем. И поломанная плитка, и штыри.

Как пообещали нам в местном ЖЭСе, лестницу реанимируют в ближайшее время, и маленьким минчанам не придётся играть в опасные игры среди остатков прежней роскоши, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.