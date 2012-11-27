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Дорога к детскому саду в Минске превратилась в опасный путь с препятствиями

27 ноября 2012 17:38
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Новости Минска. Дорога в детский сад превратилась в дистанцию с препятствиями. От порога до порога - путь хоть и близкий, но чуть стемнеет — и пройти без риска для здоровья здесь невозможно. После того как лестничные плиты единственного прохода к детскому саду на улице Мирошниченко разрушились до основания, родители стали бить тревогу.

Молодая мама:
Чтобы спуститься с маленьким ребенком по этой лестнице, нужно если не жизнью рисковать, то здоровьем. И поломанная плитка, и штыри.

Как пообещали нам в местном ЖЭСе, лестницу реанимируют в ближайшее время, и маленьким минчанам не придётся играть в опасные игры среди остатков прежней роскоши, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Дети # Фотофакт

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