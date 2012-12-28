Александр Лукашенко поздравил с новогодними праздниками воспитанников детского дома №2 в Минске

Новости Беларуси. Настоящий праздник с сюрпризами устроили для воспитанников детского дома №2 в Минске. Поздравить детей и вручить им подарки приехал Александр Лукашенко вместе с младшим сыном. Ежегодно, начиная с 96 года, в эти дни лично глава государства, а также чиновники и бизнесмены участвуют в благотворительной акции «Наши дети». За чаепитием Александр Лукашенко признался, как любит сладости. А ребята рассказали о своих увлечениях и желаниях.

Марина «снежинка», Ваня — «богатырь», Артур - «гном». К этим детям сегодня приехал президент, чтобы поздравить с Новым годом. Ведь новый год праздник для всех.

Ждут его с нетерпением — что трехлетки, что семиклассники. Подарки в эти дни любят получать все.

Александр Лукашенко приехал в детский дом уже после официальных встреч. Вместе с младшим сыном Николаем. И сразу раздают гостинцы. Сладости и игрушки каждому ребенку.

В комнате сразу запахло конфетами. Президент признается, что больше всего по душе подарки, сделанные своими руками. Такой ему и вручает самый бойкий из детей — Сережа.

Таких же второклашек, как и его младший сын, Александр Лукашенко спрашивает об учебе. Мол, старайтесь! В этом детдоме 74 воспитанника. Более тридцати сейчас в Италии на оздоровлении.

Как живут воспитанники, чем увлекаются, об этом говорят уже в уютной гостиной. Здесь у ребят есть фитобар, чтобы не болеть.

Президента пригласили на чаепитие. Директор Валентина Петровна уже 25 лет растит здесь детей — рассказывает о них, как о родных.

Валентина Зеневич, директор детского дома №2 Минска:

Они у нас очень талантливые, я Вам покажу их работы.

В Беларуси 24 тысячи детей остались без родителей. Процентов 80 из них воспитываются в приемных семьях или детских домах семейного типа. У каждого своя грустная история.

В этом учреждении больше всего малышей из неблагополучных семей. В этом году 5 ребят вернулись к биологическим родителям. За последние 20 лет только в этом детском доме таких счастливых историй было больше сорока.

Валентина Зеневич, директор детского дома №2 Минска:

Дети не одинокие. Несмотря на то, что это государственное учреждение, это, прежде всего, дом. Теплый, уютный, с той обстановкой развивающей, которая необходима ребенку. И дети абсолютно не обделены теплом, не обделены уютом, но, конечно же, я бы хотела пожелать нашим детям всем обрести семьи.

Какой новый год без Деда Мороза и праздничного представления! Александр Лукашенко даже водил с ребятами хоровод. А вот настоящим сюрпризом от главы государства стало для них вступление артистов цирка. Тут тебе и клоуны, и акробаты, и дрессированные собачки, и даже настоящий питон.

Новый год ребятам – для радости, ну, а под бой курантов каждый загадает свое маленькое желание.

Дети:

Я пожелаю самого доброго, не болеть!

Моя сестра в другом лагере, я пожелаю, чтобы она хоть на немного появилась, чтоб у нее все было хорошо, и она была счастлива, чтобы она осталась со мной!

Чтобы у меня были родители!

Уставшие, но счастливые, после всех представлений и поздравлений дети из второго детдома пробовали президентский торт и говорили, что вкусно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.