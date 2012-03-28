Женевский автосалон – 2012. Концепты японских конструкторов

Наряду с многочисленными серийными новинками автосалон в Женеве всегда славился неординарными концептами. В этом выпуске речь пойдет о свежих идеях японских конструкторов.

Начнем обзор с настоящей бомбы – потрясающего купе «Infiniti Emerg-E». Столь красивого и в меру агрессивного «Infiniti» свет еще не видал. Внешность двухместного спорткара источает динамику, не менее изощренной является техническая начинка «Emerg-E» – это пара электродвигателей суммарной мощностью 300 кВт и вспомогательный трехцилиндровый бензиновый мотор объемом 1,2 л, который включается в работу как генератор, подзаряжающий аккумуляторы и увеличивающий запаса хода. В общем, в будущем у «Ferrari 458 Italia» и «Lamborghini Gallardo» может появиться грозный соперник из страны восходящего солнца.

Гвоздем стенда «Lexus» стало потрясающее купе «LF-LC», от внешности которого также захватывает дух – ярко-красный окрас кузова, агрессивное оформление передка, динамичный профиль и большая стеклянная крыша, которая одновременно служит лобовым и задним стеклом. Красиво, стильно и эффектно. «Опирается» японский шоу-кар на колесные диски броского дизайна диаметром 21 дюйм. Создатели «LF-LC» говорят, что на этом купе отрабатываются элементы будущего дизайна «Lexus».

Не менее эффектным концептом отметились в Женеве разработчики «Mazda» – это седан «Takeri», провозвестник будущей «Mazda 6». Выполнен автомобиль в соответствии с новой дизайнерской философией «Kodo», самый яркий элемент которой – это необычная пластика боковин с плавным переходом в капот.

Хироюки Матсумото, вице-президент европейского отделения «Mazda»:

Идея дизайна «Kodo» заимствована из мощи и красоты, которые мы наблюдаем в движениях людей и животных.

Наша новая концепция олицетворяет динамику и скорость и привносит во внешность машин «Mazda» еще большую эмоциональность.

Сразу двумя новыми концептами отметились на швейцарской земле конструкторы «Nissan», сообщили в программе «Автопанорама». Первый из них называется «Invitation» – не иначе, как японцы приглашают нас взглянуть на будущее однообъемника «Note». И, чего уж скрывать, внешне концепт радует глаз.

Тут и рельефный капот, и переходящее в крышу лобовое стекло, массивные колесные арки, динамичный спад крыши и подъем подоконной линии.

Показали в Женеве и прообраз нового кроссовера «X-Trail» – в образе концепта «Hi-Cross». Судя по нему, будущий «SUV Nissan» кардинально поменяет имидж – угловатый утилитарный облик нынешней машины сменит типично «кроссоверная» внешность со сглаженными формами.

Выкрашенный в ярко-зеленый «лягушачий» цвет хэтчбек «Regina» – таким вот игрушечным конструкторам «Suzuki» представляется компактный городской хэтчбек ближайшего будущего. Во внешности машинки угадываются как черты ретро, так и футуристические мотивы. Еще причудливее экстерьера внутреннее убранство «Regina» с прозрачной центральной консолью и откровенно «игрушечным» рулем.

Новый шоу-кар от «Toyota» – хэтчбек «FT-Bh» – красавцем не назовешь: выглядит автомобиль будто бы оплывшим. Но разработчики утверждают, что благодаря такой форме кузова им удалось добиться очень низкого коэффициента аэродинамического сопротивления.

Как и подобает всем современным концептам, тойотовская «пятидверка» – это «гибрид», который приводит в движение тандем из бензинового двигателя объемом всего один литр и электромотора, питающегося от комплекта литиево-ионных батарей.

Новые концептуальные разработки японских конструкторов этой весной вышли яркими и запоминающимися. И хочется надеяться, что совсем скоро фантазия художников из Страны восходящего солнца сольется с общим транспортным потоком.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY