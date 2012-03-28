Женевский автосалон – 2012. Серийные новинки немецких конструкторов

Женевский автосалон – один из самых крупнейших, известных и старейших в мире. В этом году он прошел уже в 82 раз. По традиции мировые конструкторы выбирают женевские подмостки в качестве площадки для демонстрации своих новейших творений.

На «Audi» организовали настоящий парад премьер – это «заряженный» универсал «RS 4 Avant» с 450-сильным «монстром» под капотом, универсал повышенной проходимости «A6 Allroad» и очень «горячий» хэтчбек «A1 Quattro».

Но самой главной новинкой из Ингольштадта стало уже третье по счету поколение хэтчбека «A3». По габаритам новинка практически идентична предшественнику, но колесная база увеличилась, а задний свес, напротив, укоротился. Благодаря этому в профиль «трехдверка» «A3» смотрится еще динамичнее. Под капотом нового «A3» первое время будут располагаться три двигателя мощностью от 122 до 180 лошадиных сил.

Забудьте прежнюю однообъемную «коробку»: с прежним автомобилем показанное на Женевском автосалоне новое поколение хэтчбека «Mercedes» A-класса не имеет ничего общего. Создавая машину, швабы пошли не эволюционным, а революционным путем. Но, отбросив все эмоции, можно констатировать простой факт – новая «пятидверка» из Штутгарта адресуется более молодой категории водителей, чем предшественник, в большей степени ориентированный на пенсионеров.

Вторая новинка от «Mercedes» – «подзаряженная» версия нового родстера «SL» – «SL 63 AMG». Кузов машины стал легче, отдача мотора выросла. Результат – 4,1 секунды разгона до первой сотни и 300 км/ч максимальной скорости.

Громкий дебют прославленного конструктора «Porsche» – родстер «Boxster» нового поколения. Этот автомобиль кардинально преобразился. Кузов стал легче, колесная база удлинилась, появились колесные диски нового дизайна, а перенастроенное шасси сулит еще более азартную управляемость.

Красовался на женевском подиуме «Porsche» и новый кабриолет «911 Carrera», сообщили в программе «Автопанорама». Теперь базовая версия этого легендарного автомобиля располагает 3,4-литровым «оппозитником» мощностью 350 лошадиных сил, а модификация «Carrera S Cabrio» щеголяет агрегатом на 400 «лошадок».

Конструкторы «Volkswagen» провели мировую премьеру пятидверной версии своей малютки «Up!», ответа французским двойняшкам «Citroen C1» и «Peugeot 107». При этом немцы немного слукавили, официально окрестив городской хэтчбек машиной с четырьмя дверями. На «Volkswagen» представили различные версии «Up!», демонстрирующие возможности персонификации этой яркой машинки. Среди них, например, грузовой «Cargo Up!» и даже кроссовер.

Юрген Леохольд, руководитель отдела разработок «Volkswagen»:

Хэтчбек «Up!» оснащен инновационным для своего сегмента оборудованием. Например, это очень полезная в городском трафике система экстренного торможения, работающая на скорости до 30 км/ч.

Столь мощного кабриолета «Golf», получившего обозначение «GTI», история еще не знала. Под капотом тут – двухлитровый бензиновый мотор мощностью 211 лошадиных сил, до 100 км/ч разгоняющий открытый всем ветрам автомобиль всего за 7,3 секунды.

Это далеко не все весенние новинки немецких конструкторов – премьер набралось столько, что в одном сюжете о них попросту не расскажешь. Впереди вас ожидает масса интересных репортажей с Женевской выставки.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY