Женевский автосалон 2012 года: шоукары, суперкары и серийные премьеры от ведущих автопроизводителей

Неизбежно в марте приходит весна. По календарю – прямо с 1 марта, по ощущениям в родном Минске – где-то к середине апреля, а вот в Швейцарию она приходит немного раньше. В первый день весны включают знаменитый фонтан, и вот уже 82 раз в начале весны открывает двери самая авторитетная автомобильная выставка в Европе – Женевский автосалон.

Самое главное для любого автосалона – это журналисты, что бы вы могли представить сколько их здесь всего лишь иллюстрация. А тысячи ходят вооружившись фото, видео, телефонами в общем с перьями наперевес. И все ищут самый, самый, самый что ни на есть автомобиль. И его нашли! Автомобилем 2012 года в Европе названа «Opel Ampera»!

Женевский автосалон, пожалуй, самый экзотический. Концептов – предостаточно, шоукаров и суперкаров – глаза разбегаются, тюнинга и кастомизации – успевай удивляться. Автомобилей новых – много, кардинально новых – не так уж и много, автопроизводители все же боятся рисковать.

На эксперименты идут лишь кузовные ателье Бертоне, Джуджаро, Пинифарино – их концепты это чистой воды эксперименты, далекие от жизни.

Ближе к реальности разработки «Hyundai»: концепт гибрида «I-oniq», «Nissan Invitation» и «Mazda Takeri». Это прототипы будущего корейского купе «Nout» и «Mazda 6».

Самой странной премьерой выставки «Автопанорама» назовет концепт «Bentley» – очень спорно, поэтому поспорить о нем собираются на стенде толпы. К прототипу просто не пробиться, как не пробиться, по традиции, к новинкам от «Ferrari», «Maserati» и «Lamborghini».

Теперь о серийных премьерах.

Ярко и даже очень выстрелило новое поколение «Mercedes» А-класса. Теперь это не шкатулка на колесах, а полноценный потомок самой известной фамилии с выразительной внешностью.

В этом же ключе ретро ностальгический «Fiat 500» с приставкой «L» плюс 2 двери и солидная внешность.

Еще один уникум – 5-дверный малыш «UP» от «Volkswagen». Здесь множество простых и эффектных идей, начиная от штампованных дисков с большими буквами и заканчивая защелками стекол задних дверей, сообщили в программе «Автопанорама» на СТВ.

Яркой премьерой отметились конструкторы «Volvo» – это хэтчбек «V40».

Конструкторы из Ингольштадта показали новое поколение третьей «Audi» и заряженную версию «Четверки» с аббревиатурой «RS». «Porsche» выдали новое поколение «Boxter» – сразу две ипостаси увидели свет в Женеве – «GTS» и «911 Carrera Cabriolet».

Сразу три ярких дебюта у «Ford»: компактвэн «B-max», который приходит на смену «Fusion» и отличается инновационной конструкцией дверей без центральных стоек, кроссовер «Kuga» второго поколения и зажигалочка «Fiesta ST» со 180-сильным мотором под капотом.

Россыпью из пяти премьер выстрелило «Peugeot» – 208 в различных реинкарнациях, 508 с гибридным сердцем и новое поколение 4008.

Рядом – собрат от «Citroen» – «С4 Aircross» и новый «DS5».

«Renault» представила рестайлинговую линейку «Megane» и «Scenic», зарядила в собственном спортивном ателье до величины RS новое совсем свежее поколение «Twingo», показало серийный трицикл «Twizy» и семейный минивен «Lodgy». Кроме того, французы поставили на конвейер прошлогодний концепт – «Renault Zoe» – симпатичного электромалыша.

У «Subaru» три премьеры: компактного кроссовера «Subaru XV 2012», спорткупе «BRZ» и ставшую легендарной на трассах «WRC Imprezа» в кузове хэтчбек.

У «Mitsubishi» новое поколение «Outlander» в стилистике новой для этой марки дизайнерской философии.

«Kia» показал долгожданный и очень эффектный абсолютно новый «Ceed».

«Skoda» вслед за большими братьями взялась за выпуск субкомпактного городского автомобильчика с красивым и понятным названием «Citigo».

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY