На белорусско-литовской границе застряли более 1300 автомобилей

17.03. Выпуск новостей в 19.30

Очередь из 300 грузовых и 30 легковых машин возникла у пункта пропуска «Котловка».

К погранпереходу «Каменный лог» выстроились 400 грузовиков и 20 легковушек. У «Бенякони» ожидают 240 фур и 100 легковых авто, а у пункта пропуска «Привалка» скопилось 250 большегрузов.

17.03. Выпуск новостей в 16.30

Госпогранкомитет рекомендует автоперевозчикам временно выезжать из страны по другим маршрутам. Нагрузка на этот погранпереход возросла в связи с закрытием на реконструкцию другого международного пункта пропуска на белорусско-латвийской границе – «Григоровщина» в Верхнедвинском районе.

С 15 марта здесь ограничено движение грузового автотранспорта. До 15 октября через этот пункт пропуска могут проезжать только автобусы и легковые машины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.