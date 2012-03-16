Автокатастрофа в Швейцарии. Дети: Водитель потянулся, чтобы поменять DVD на приборной доске

16 марта 2012 года. Выпуск новостей в 16.30

В бельгийских и швейцарских СМИ появилась новая версия причин страшной аварии школьного автобуса в туннеле в Швейцарских Альпах.

По словам выживших детей, за несколько секунд до трагедии водитель потянулся, чтобы поменять диск DVD на приборной доске. Тем временем, полиция ждет подтверждения другого предположения — о сердечном приступе у водителя. Рассматривается и версия о неисправности автобуса.

В Швейцарии врачи борются за жизни трех детей, которые находятся в коме после автокатастрофы. Всего в больницах с травмами различной степени тяжести 24 ребёнка. Состояние большинства медики оценивают как стабильное. Тем временем выяснилось, что среди погибших 28 человек не только бельгийцы, но и 7 голландских школьников. Их родители уже прилетели в Швейцарию. Идет опознание тел. По жертвам трагедии скорбит вся Европа. В Бельгии траур. Расследование аварии продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 марта 2012 года. Выпуск новостей в 10.30

Новости Бельгии. В Швейцарии выясняют обстоятельства аварии, которая унесла жизни 22 детей. Следствие пока рассматривает три возможные причины — техническая неисправность автобуса, проблема со здоровьем у водителя и человеческий фактор.

На данный момент изучены записи с камер видеонаблюдения, которые полностью опровергли версию о превышении водителем скорости. В Швейцарию прибыли родители погибших детей. Идет процедура опознания. В Бельгии продолжается общенациональный траур.

14 марта 2012 года. Выпуск новостей в 16.30

ДТП произошло в районе города Сиерр накануне ночью на территории Швейцарии. В автокатастрофу попал туристический автобус с бельгийскими школьниками, которые возвращались домой с горнолыжного курорта. В результате аварии погибли по меньшей мере 28 человек. Большинство их них — это дети до 12 лет. Еще более двух десятков человек ранены. Всего на момент аварии в салоне находилось более 50 пассажиров.

На данный момент известно, что водитель автобуса потерял управление и на полном ходу врезался в карман безопасности в туннеле. Удар был такой силы, что передняя часть салона превратилась в груду металла. По одной из версий, причиной аварии могло стать превышение скоростного режима.

Швейцарские власти открыли центр психологической помощи, где сегодня будут встречать родственников погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Бельгии объявлен траур в связи с крупной автокатастрофой. Соболезнования Королю Бельгии Альберту Второму, народу страны, родным и близким погибших выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко.