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Авария в Минске. Серьезно пострадали 3 авто

24 мая 2013 18:26
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Новости Минска. Роковой обгон. Три автомобиля серьезно пострадали 24 мая на улице Богдановича. Водитель Мазды пренебрег правилами безопасности и при опережении выехал на встречную полосу, в лобовую его автомобиль протаранил Сузуки. Сильнейший удар выбросил Мазду еще на одну машину.

В аварии пострадала женщина водитель Сузуки. С переломами и закрытой черепно-мозговой травмой ее доставили в больницу. Как выяснилось, нарушитель был пьян — в его крови обнаружили две целых и две десятых промилле алкоголя, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

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