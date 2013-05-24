Авария в Минске. Серьезно пострадали 3 авто

Новости Минска. Роковой обгон. Три автомобиля серьезно пострадали 24 мая на улице Богдановича. Водитель Мазды пренебрег правилами безопасности и при опережении выехал на встречную полосу, в лобовую его автомобиль протаранил Сузуки. Сильнейший удар выбросил Мазду еще на одну машину.

В аварии пострадала женщина водитель Сузуки. С переломами и закрытой черепно-мозговой травмой ее доставили в больницу. Как выяснилось, нарушитель был пьян — в его крови обнаружили две целых и две десятых промилле алкоголя, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.