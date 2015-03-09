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Полуторагодовалая девочка выжила, проведя вниз головой 14 часов в машине, упавшей в реку

09 марта 2015 12:35
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Новости США. 25-летняя мать ребенка найдена мертвой за рулем автомобиля.

Иномарка пробила бетонное ограждение, вылетела с дороги, упала в реку и перевернулась. Полуторагодовалую девочку спасло то, что она была пристегнута к детскому автомобильному креслу и, по всей видимости, провисела все время вниз головой.

Температура воздуха в районе городка Спрингвилл – здесь произошла авария – не превышала 10 градусов.

О точных причинах аварии говорить пока рано. Не исключено, что у автомобиля отказали тормоза.

За жизнь малютки продолжают бороться медики. Состояние пострадавшей оценивается как стабильно тяжелое. 

Прошлой весной мы рассказывали о еще одном чудесном спасении.

В Горках Могилёвской области сугроб в буквальном смысле слова спас жизнь ребенку. Годовалый мальчик выпал из окна  3 этажа. И всё из-за родительской беспечности. Ребенок залез на подоконник: рядом находился стул и стол. Мать в это время занималась уборкой в квартире и оставила окно на проветривание (смотрите видео).

# авто # Фотофакт # Авария в США

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