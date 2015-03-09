Полуторагодовалая девочка выжила, проведя вниз головой 14 часов в машине, упавшей в реку

Новости США. 25-летняя мать ребенка найдена мертвой за рулем автомобиля.
Иномарка пробила бетонное ограждение, вылетела с дороги, упала в реку и перевернулась. Полуторагодовалую девочку спасло то, что она была пристегнута к детскому автомобильному креслу и, по всей видимости, провисела все время вниз головой.
Температура воздуха в районе городка Спрингвилл – здесь произошла авария – не превышала 10 градусов.
О точных причинах аварии говорить пока рано. Не исключено, что у автомобиля отказали тормоза.
За жизнь малютки продолжают бороться медики. Состояние пострадавшей оценивается как стабильно тяжелое.
Прошлой весной мы рассказывали о еще одном чудесном спасении.
В Горках Могилёвской области сугроб в буквальном смысле слова спас жизнь ребенку. Годовалый мальчик выпал из окна 3 этажа. И всё из-за родительской беспечности. Ребенок залез на подоконник: рядом находился стул и стол. Мать в это время занималась уборкой в квартире и оставила окно на проветривание (смотрите видео).