Полуторагодовалая девочка выжила, проведя вниз головой 14 часов в машине, упавшей в реку

Новости США. 25-летняя мать ребенка найдена мертвой за рулем автомобиля.



Иномарка пробила бетонное ограждение, вылетела с дороги, упала в реку и перевернулась. Полуторагодовалую девочку спасло то, что она была пристегнута к детскому автомобильному креслу и, по всей видимости, провисела все время вниз головой.

Температура воздуха в районе городка Спрингвилл – здесь произошла авария – не превышала 10 градусов.

О точных причинах аварии говорить пока рано. Не исключено, что у автомобиля отказали тормоза.

За жизнь малютки продолжают бороться медики. Состояние пострадавшей оценивается как стабильно тяжелое.

Прошлой весной мы рассказывали о еще одном чудесном спасении.

В Горках Могилёвской области сугроб в буквальном смысле слова спас жизнь ребенку. Годовалый мальчик выпал из окна 3 этажа. И всё из-за родительской беспечности. Ребенок залез на подоконник: рядом находился стул и стол. Мать в это время занималась уборкой в квартире и оставила окно на проветривание (смотрите видео).