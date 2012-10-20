Возле деревни Коробчицы под Гродно очередная авария со смертью женщин

Новости Беларуси. 19 октября около 14.00 возле деревни Коробчицы Гродненского района в ДТП погибли три женщины (35-летняя водитель-женщина, ее 14-летняя дочь и 70-летняя мать), 37-летняя сестра водителя в реанимации. Женщины, по предварительной информации, ехали в Польшу. Трагедия произошла после того, как у КАМАЗа оторвался прицеп и выехал на полосу встречного движения, по которой ехал Volkswagen Passat с женщинами. >> больше фото тут

Дорога возле деревни Коробчицы Гродненского района начинает приобретать дурную репутацию у водителей: в этому году это уже второе ДТП со смертельным исходом. 28 июля около 11.00 возле деревни Коробчицы погибла 18-летняя девушка, находившаяся в «Опеле». Правда, в тот раз, виноват был не прицеп МАЗа, а 19-летний водитель «Опеля», который не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся навстречу «Рено Меганом», после чего «Опель» отбросило на встречную полосу, где в него врезался еще один «Рено Меган». >> подробнее о трагедии тут

Нынешний инцидент с МАЗом на дороге, когда погибают люди, не единственный в этом месяце. Неделю назад на трассе Минск – Витебск от грузовика оторвалась деталь и протаранила стекло встречного автомобиля Volvo: погиб 45-летний водитель.

О том, что детали, летящие со скоростью автомобилей, могут становиться смертельнее пули, убедились свидетели ДТП в октябре прошлого года в Гродненской области. Тогда из-под колес автомобиля вылетела часть подвески, которая валялась на проезжей части и пронзила грудь 46-летнего водителя встречной машины. Мужчина скончался.