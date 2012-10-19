Как милиция помогает водителям, наблюдавшим грубые нарушения ПДД

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» начальник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома, автор народного проекта «Перехват» Александр Ластовский.

Как идея данного проекта пришла в голову, чем сейчас живет сайт?

Александр Ластовский, начальник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома, автор народного проекта «Перехват»:

Минская милиция находится в сети Интернет и весьма активно там присутствует на протяжении нескольких лет. Это все подтолкнуло к такой идее, а что если люди не только будут общаться посредством виртуальных возможностей с милицией, но и милиция сможет принести пользу. А как она может принести пользу? Человек сообщает, что та или иная проблема существует в городе, а государственные органы попробуют на это отреагировать.

Ролики к нам присылают пользователи. Пусть они и не являются доказательством вины, с процессуальной точки зрения, тем не менее данная видеозапись на которой запечатлено грубое нарушение правил ПДД может быть направлена в Госавтоинспекцию для принятия решения.

Это вопрос с законодательству, почему так сделано. Возможно и назрел момент, когда необходимо принимать какие-то меры. Но надо понимать, что это уже вне рамок моей компетенции.

За период работы сайте уже порядка 100 файлов прислали, треть из присланных материалов соответствует заявленным требованиям, то есть имеется на видеорегистраторе дата и время, на них запечатлены действительно грубые нарушения (проезд на красный свет, создание аварийной ситуации, нарушение правил разметки и так далее).

Планируется ли создавать базу таких нарушителей?

Александр Ластовский:

Идея может быть и хороша, но давайте не забывать, что проект не правовой. Он не имеет права собирать какую-либо информацию о людях. Этот проект создан исключительно для практических нужд населения.

У нас на сайте две ленты. На красной – лента сообщений, на синей – реакция на сообщения. Задача милиции прийти к человеку вовремя. Но откуда милиции знать, что человек в беде, если он не просит помощи? Есть такие беды, которые не требуют оперативного вмешательства, но которые необходимо было бы устранять. Вот для таких бед, пожалуйста, «Перехват» существует.

Да и не только милицейских бед. А если во дворе сломана скамейка, «Перехват» и здесь поможет. Есть отдельный сайт, делает добрые дела, «3D: Dелай Dобрые Dела», так называемый. Так можно обозначить свою проблему красной точкой и увидите, что эта точка в скорости либо пожелтеет, либо позеленеет. То есть проблема может быть устранена.

Давайте жить дружно и работать вместе, инструменты для этого у нас есть.