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Страшная авария под Ханты-Мансийском: погибли 10 детей

05 декабря 2016 06:05
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Новости России. В России выясняют обстоятельства страшного ДТП. В аварию под Ханты-Мансийском попал пассажирский автобус. Погибли 12 человек. Большинство из них – дети.

Свыше 20 госпитализированы с тяжелыми травмами. Ребята возвращались в Нефтеюганск с соревнований по спортивной акробатике. Внезапно автобус занесло на скользкой трассе. И на полном ходу в него врезался грузовик.

От мощного удара пассажирское транспортное средство буквально разорвало пополам. А после в него въехали еще два легковых автомобиля. Всего в автобусе находились 29 детей и трое взрослых – тренеры-преподаватели, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Авария в России

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