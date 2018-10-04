Volvo, Peugeot и Audi: показываем новинки электромобилей

Кажется, гонка автопроизводителей за электрическими источниками энергии уже не закончится никогда. Впрочем, здоровая конкуренция идет на пользу – появляются новые идеи и концепты, которые нередко становятся серией. Какие новинки подготовили концерны на этой неделе?

Компания Volvo представила универсал нового поколения. V60 Cross Country получил 210 мм дорожного просвета, полный привод в базе и полуавтопилот. Машина самостоятельно разгоняется, тормозит и поворачивает на скорости до 130 км в час. Конечно, только на дорогах с четкой разметкой.