Volvo, Peugeot и Audi: показываем новинки электромобилей
Кажется, гонка автопроизводителей за электрическими источниками энергии уже не закончится никогда. Впрочем, здоровая конкуренция идет на пользу – появляются новые идеи и концепты, которые нередко становятся серией. Какие новинки подготовили концерны на этой неделе?
Компания Volvo представила универсал нового поколения. V60 Cross Country получил 210 мм дорожного просвета, полный привод в базе и полуавтопилот. Машина самостоятельно разгоняется, тормозит и поворачивает на скорости до 130 км в час. Конечно, только на дорогах с четкой разметкой.
Универсал доступен в двух версиях: бензиновый Т5 и дизельный D4. Мощность двигателей 225 и 165 л соответственно.
Коробка передач – только 8-ступенчатый гидромеханический автомат. Кстати, позже в гамме появятся два гибрида: умеренный и подзаряжаемый от розетки.
Что «позже» для Volvo, то «сейчас» для Peugeot. Сразу 3 модели марки получили смешанные источники энергии. 508-ые лифтбек и универсал теперь выходят с конвейера с двигателем на 1.6 литра и 110-сильным электромотором на передней оси. Суммарная отдача — 225 сил. Кроме этого, сразу два безбензиновых агрегата поставили на 3008-ой кроссовер. Один из моторов смонтирован на задней оси вместе с инвертором и редуктором. Отдача системы – 300 лошадей.
На всех прокачанных машинах – 8-ступенчатая коробка передач с многодисковой муфтой. Максимальная скорость новинок на электротяге – 135 километров в час.
Audi получила больше 10 000 предзаказов на свой первый электрокроссовер. Модель E-Tron обещает запас хода в 400 км и разгон до сотни за 5,5 секунд в спортивном режиме. Серьезные показатели обеспечивает литий-ионная батарея, объемом в 95 кВтч.
К слову, на быстрой зарядке поднять аккумулятор до 80% можно всего за 30 минут. В Европе E-Tron можно будет купить к концу этого года от $92 тыс.