В Витебске Peugeot протаранил стену жилого дома – трое пострадавших

Новости Беларуси. Авария на проспекте Фрунзе в Витебске произошла около шести часов утра в субботу.
Водитель иномарки не справился с управлением, выехал на тротуар, снес световую опору и врезался в жилой дом.
В результате происшествия серьезно пострадали трое пассажиров автомобиля, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Прибывшие сотрудники ГАИ незамедлительно приняли меры по организации безопасного движения транспорта.
На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, ведётся поиск очевидцев.