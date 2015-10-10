Прямой эфир

В Витебске Peugeot протаранил стену жилого дома – трое пострадавших

10 октября 2015 12:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Авария на проспекте Фрунзе в Витебске произошла около шести часов утра в субботу.

Водитель иномарки не справился с управлением, выехал на тротуар, снес световую опору и врезался в жилой дом.

В результате происшествия серьезно пострадали трое пассажиров автомобиля, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Прибывшие сотрудники ГАИ незамедлительно приняли меры по организации безопасного движения транспорта.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, ведётся поиск очевидцев. 

# авто # Авария в Витебске

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске во время движения загорелась Honda
09 октября 2015 17:14

В Минске во время движения загорелась Honda

Карта пригородных маршрутов появится на автобусных и диспетчерских станциях Минска
08 октября 2015 17:52

Карта пригородных маршрутов появится на автобусных и диспетчерских станциях Минска

Крупная авария в Минске: на МКАД столкнулись пять автомобилей
08 октября 2015 10:48

Крупная авария в Минске: на МКАД столкнулись пять автомобилей