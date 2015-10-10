В Витебске Peugeot протаранил стену жилого дома – трое пострадавших

Новости Беларуси. Авария на проспекте Фрунзе в Витебске произошла около шести часов утра в субботу.

Водитель иномарки не справился с управлением, выехал на тротуар, снес световую опору и врезался в жилой дом.

В результате происшествия серьезно пострадали трое пассажиров автомобиля, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Прибывшие сотрудники ГАИ незамедлительно приняли меры по организации безопасного движения транспорта.