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«Шокотерапия» в Гомеле. Что остается от мотоцикла после ДТП?

28 августа 2014 07:22
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Новости Беларуси. Что остается от мотоцикла после дорожно-транспортного происшествия? Наглядный ответ на этот вопрос можно было увидеть в самом центре Гомеля. Поводом к проведению «Шокотерапии» для мотоциклистов стал заметный рост аварий с участием «железных коней».

С начала года в Гомельском регионе произошло 60 таких ДТП, в них погибло 9 человек.

Очередное столкновение мотоциклиста с грузовиком произошло всего в нескольких сотнях метров от места проведения выставки и всего за пару часов до ее  открытия.

Илья Шеловский, мотоциклист:
Каждый человек думает по-своему. Кого-то это не останавливает, некоторых это останавливает. Хоть единицы, но будем спасать такими акциями.

# авто # Авария в Гомельской области # Фотофакт

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