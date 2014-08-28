«Шокотерапия» в Гомеле. Что остается от мотоцикла после ДТП?

Новости Беларуси. Что остается от мотоцикла после дорожно-транспортного происшествия? Наглядный ответ на этот вопрос можно было увидеть в самом центре Гомеля. Поводом к проведению «Шокотерапии» для мотоциклистов стал заметный рост аварий с участием «железных коней».

С начала года в Гомельском регионе произошло 60 таких ДТП, в них погибло 9 человек.

Очередное столкновение мотоциклиста с грузовиком произошло всего в нескольких сотнях метров от места проведения выставки и всего за пару часов до ее открытия.

Илья Шеловский, мотоциклист:

Каждый человек думает по-своему. Кого-то это не останавливает, некоторых это останавливает. Хоть единицы, но будем спасать такими акциями.