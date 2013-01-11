В Венесуэле лесные пожары спровоцировали крупное ДТП. 11 человек погибло

Новости Венесуэлы. В крупном ДТП на северо-западе Венесуэлы погибли 11 человек. Еще 75 получили ранения. Авария произошла возле населенного пункта Кабимас в 500 километрах от столицы страны.

Переполненный пассажирский автобус на большой скорости врезался в стоявшую на дороге фуру, перевозившую удобрения. Потом с ними столкнулся еще один автобус, три легковые машины и грузовик.

По предварительной версии, причиной аварии стал густой дым, вызванный лесными пожарами. Водитель фуры мог остановиться из-за плохой видимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.