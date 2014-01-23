В Турции перевернулся и упал в кювет рейсовый автобус: 21 человек погиб, почти 30 пострадали

Новости Турции. В турецкой провинции Кайсери перевернулся и упал в кювет рейсовый автобус.

21 человек погиб. Почти 30 пострадали. Раненых доставили в близлежащие больницы. Все находившиеся в салоне — граждане Турции.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Они пытаются восстановить обстоятельства случившегося.

На данный момент наиболее вероятной версией произошедшего называется человеческий фактор – очевидцы говорят, что водитель уснул за рулем во время движения по скользкой дороге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.