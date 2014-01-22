В Минске у предприятия конфисковали погрузчик стоимость 50 000 долларов, которым управлял пьяный

Новости Минска. От последнего предупреждения до конфискации. Суд Фрунзенского района вынес постановление об изъятии автомобиля за повторное вождение «под градусом». В столице это уже не первый подобный инцидент, однако 21 января погрузчика стоимостью более пятисот миллионов рублей лишилось одно из минских предприятий.

Водитель выехал на маршрут в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы задержали его на улице Каменногорской 4 декабря. В ходе проверки выяснилось, что водитель был лишен прав еще осенью. Сейчас нарушителю предстоит выплатить штраф, а за его действия будет отвечать предприятие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Дудчик, заместитель начальника ГАИ Фрунзенского района Минска:

Административная ответственность за управление в состоянии алкогольного опьянения – от 50 до 100 БВ (130 000 – 1 БВ на январь 2014 - ред) с лишением права управления транспортным средством. При повторном управлении в течение года в состоянии алкогольного опьянения – предусмотрена конфискация.