Новости Беларуси. Белорусские биатлонисты попали в ДТП в Австрии.

Микроавтобус, в котором находились наши спортсмены — резервный состав национальной сборной — по неизвестной причине занесло. Это произошло на скоростной трассе. В результате автомобиль ударился в ограждение между полосами движения. Несколько спортсменов получили легкие телесные повреждения.

Их доставили в ближайшую больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас все члены команды находятся на запланированном месте сбора и 23 января приступят к тренировкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.