Легковушка переехала 32-летнюю женщину, которая прилегла на проезжую часть

Новости Беларуси. В ночь на 4 января в Пинске легковой автомобиль переехал женщину, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения. 32-летняя женщина лежала на проезжей части.

Пострадавшая с многочисленными травмами доставлена в реанимацию.

Напомним, в декабре в Сморгонском районе «Ауди» раздавил мужчину, который на спор лёг на проезжую часть. Семейная пара возвращалась домой от гостей. Пытаясь успеть на маршрутку, они пошли по дороге. В какой-то момент 45-летний мужчина предложил супруге спор.

Пресс-служба ГАИ Гродненской области:

Как позже рассказала жена потерпевшего, у них с мужем было хорошее, беззаботное, веселое настроение. Они шли по дороге, падая в сугробы. Позже возник спор. Супруг лег на проезжую часть и сказал что-то вроде того: «Не веришь, я буду лежать на дороге и со мной ничего не случится?»