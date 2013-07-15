В Солигорске пьяный водитель насмерть сбил пенсионерку и скрылся

Новости Беларуси. Трагедия по вине пьяного водителя произошла в Солигорске вчера. BMW на большой скорости сбил женщину в момент, когда она пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Со слов очевидцев, водитель даже не притормозил, несколько метров он протащил пострадавшую на капоте, после чего скрылся. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

По горячим следам сначала был обнаружен автомобиль. Чуть позже задержали и водителя.

31-летний местный житель, как выяснилось, с 2004 года 5 раз привлекался к ответственности за вождение в пьяном виде. Кроме того, неоднократно управлял автомобилем, не имея прав. Сейчас в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК РБ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека).



Напомним, недавно в Минске ДТП по вине пьяного водителя превратилось в настоящую драму. Водитель на парковке совершил два ДТП и пытался скрыться от инспекторов Госавтоинспекции. Мужчина взобрался на опору высоковольтных линий и начал угрожать, что покончит жизнь самоубийством. К этому времени на место происшествия выехала скорая помощь и спасатели. Сотрудники МЧС надули специальный куб, однако слезать с опоры мужчина не собирался. Правоохранители, сотрудники ГАИ, спасатели и очевидцы дежурили внизу около 3 часов (смотрите видео).