Колесо авто попало в люк, расположенный с нарушением стандартов, и с водителя требуют штраф. Правомерны ли действия ГАИ?

Новости Минска. Знаете ли вы, что первые правила дорожного движения составил американец, никогда не водивший автомобиль самостоятельно. Его звали Уильям Фелпс Ино. Герой этого сюжета правила не только знает, но и неукоснительно соблюдает их... Однако это не спасло его от наказания.

Сколько в Минске канализационных, тепловых, телефонных, смотровых и прочих колодцев и люков, не знает никто... Все они принадлежат разным организациям, и все они несут разные функции. Общее у них одно: они обеспечивают жизнедеятельность города... Но иногда они несут проблемы и головную боль...

Александр Мамединов:

5 июня мы с женой решили поехать на дачу. Я двигался по Логойскому тракту, в крайней правой полосе.

Впереди стройным рядом ехали автомобили. На дороге, из-под колес одной из машин, Александр Мамединов неожиданно увидел смотровой колодец, достаточно глубокий.

Александр Мамединов:

Тормозить уже было невозможно, смещаться влево, вправо - там с одной стороны - бордюр, с другой стороны - автомобиль. И я на скорости примерно 60 км на всем ходу попал в эту яму. Получил повреждения левого переднего колеса, колесо мгновенно сдулось, я остановился.

Александр Мамединов вызвал сотрудников ГАИ, они тотчас приехали и оперативно замерили глубину ямы - 10 см. А после составили протокол и чуть позже обязали оплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Александр Мамединов:

Ограждений на данном участке дороги не было. Никаких работ там не велось по ремонту. Дорога уже была закончена. Правомерны ли действия работников ГАИ?

Пролить свет на дорожную историю мы попросили независимого автоэксперта Александра Коноплицкого. Ведь, возможно, негодование Александра Мамединова безосновательно.

Александр Коноплицкий, независимый автоэксперт:

В данной ситуации нужно было поступить следующим образом: на место ДТП, а это есть ничто иное, как ДТП, поскольку пострадало имущество граждан, вызываются сотрудники дорожной организации, если данная возможность отсутствовала, допустим, ночь, не было возможности, составляется протокол осмотра места дорожно-транспортного происшествия.

Напоминаем: единый номер дорожной службы - 125. Он заработал в Беларуси с 1 февраля 2013 года. Что же касается смотрового колодца, то здесь свои нормативы...

Александр Коноплицкий:

Есть СТБ, стандарт Беларуси, № 12-91-2007, который гласит следующее: «Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев, расположенных на проезжей части, должны соответствовать требованиям ГОСТа. Не допускается отклонение верха корпусов люка смотрового колодца относительно уровня покрытия проезжей части более 2 см».

Таким образом, в нашем случае люк смотрового колодца был расположен в нарушение стандарта, причем в 5 раз! Поэтому уверен: действия сотрудников Госавтоинспекции неправомерны. И вины водителя в данном ДТП нет.

Александр Коноплицкий:

В данной ситуации водитель имеет полное право обжаловать данное решение. Данное решение, точнее, данной постановление, обжалуется в вышестоящую организацию, то есть в вышестоящую организацию Госавтоинспекции, либо в суд.

Пока же Александр Мамединов борется за правду, советуем всем водителям смотреть в оба. И добиваться истины, если подобные инциденты произошли с ними.

А вообще, только у нас дорогой называется то место, где мы собираемся проехать, прикидывая, во сколько обойдётся ремонт, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.